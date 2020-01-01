Токеноміка Gecko Inu (GECKOAVAX) Дізнайтеся ключову інформацію про Gecko Inu (GECKOAVAX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Gecko Inu (GECKOAVAX) Ми найдружніші гекони на AVAX – Gecko Inu! GECKOAVAX – це проєкт, створений спільнотою, і належить виключно спільноті. Це керована спільнотою монета в AVAX зі справжніми утиліті. Офіційний вебсайт: https://geckoinu.vip/ Оглядач блокчейну: https://snowtrace.io/token/0xE8385CECb013561b69bEb63FF59f4d10734881f3 Купити GECKOAVAX зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Gecko Inu (GECKOAVAX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Gecko Inu (GECKOAVAX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 341,54K $ 341,54K $ 341,54K Загальна пропозиція: $ 69,42T $ 69,42T $ 69,42T Циркуляційна пропозиція: $ 66,19T $ 66,19T $ 66,19T FDV (повністю розведена вартість): $ 358,21K $ 358,21K $ 358,21K Історичний максимум: $ 0,0000004618 $ 0,0000004618 $ 0,0000004618 Історичний мінімум: $ 0,000000000101538037 $ 0,000000000101538037 $ 0,000000000101538037 Поточна ціна: $ 0,00000000516 $ 0,00000000516 $ 0,00000000516 Дізнайтеся більше про ціну Gecko Inu (GECKOAVAX)

Токеноміка Gecko Inu (GECKOAVAX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Gecko Inu (GECKOAVAX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GECKOAVAX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GECKOAVAX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GECKOAVAX, досліджуйте ціну токена GECKOAVAX в реальному часі!

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