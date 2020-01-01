Токеноміка GCB TOKEN (GCB) Дізнайтеся ключову інформацію про GCB TOKEN (GCB), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація GCB TOKEN (GCB) Токен GCB — це утиліті токен, який створений для майбутнього та дозволяє здійснювати безпечні, швидкі та зручні фінансові транзакції по всьому світі. Офіційний вебсайт: https://www.gcbex.com Whitepaper: https://gcbtoken.io/download/white-paper Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/token/0x84f70be4DEb029d5f8AACBeAcC74c4dC10737342 Купити GCB зараз!

Токеноміка та аналіз ціни GCB TOKEN (GCB) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена GCB TOKEN (GCB), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 67,57M $ 67,57M $ 67,57M Загальна пропозиція: $ 2,50B $ 2,50B $ 2,50B Циркуляційна пропозиція: $ 1,20B $ 1,20B $ 1,20B FDV (повністю розведена вартість): $ 140,55M $ 140,55M $ 140,55M Історичний максимум: $ 0,3476 $ 0,3476 $ 0,3476 Історичний мінімум: $ 0,025015739570114492 $ 0,025015739570114492 $ 0,025015739570114492 Поточна ціна: $ 0,05622 $ 0,05622 $ 0,05622 Дізнайтеся більше про ціну GCB TOKEN (GCB)

Токеноміка GCB TOKEN (GCB): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки GCB TOKEN (GCB) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GCB, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GCB, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GCB, досліджуйте ціну токена GCB в реальному часі!

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