Токеноміка Gari Token (GARI) Дізнайтеся ключову інформацію про Gari Token (GARI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Gari Token (GARI) GARI is Empowering Short Video Content Creators With Social Tokens. The GARI Token offers Chingari App users a gateway to the blockchain space. The goal is to empower both creators and viewers on the Chingari App with technological tools to interact directly with each other and allow all users on the Chingari App to participate in the long-term direction of the social economy impacting the GARI Token. The GARI Token is interconnected with the Chingari App, opening to Chingari App users a wider blockchain world where they directly control their assets and can use their tokens to connect and transact with their counterparties, place governance votes, and catalyze platform engagement and user base growth. Офіційний вебсайт: https://www.gari.network/ Whitepaper: https://media.chingari.io/apipublic/uploads/GARI%20WhitePaper.pdf Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/CKaKtYvz6dKPyMvYq9Rh3UBrnNqYZAyd7iF4hJtjUvks Купити GARI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Gari Token (GARI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Gari Token (GARI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,21M $ 1,21M $ 1,21M Загальна пропозиція: $ 979,44M $ 979,44M $ 979,44M Циркуляційна пропозиція: $ 561,54M $ 561,54M $ 561,54M FDV (повністю розведена вартість): $ 2,12M $ 2,12M $ 2,12M Історичний максимум: $ 1,6 $ 1,6 $ 1,6 Історичний мінімум: $ 0,001733348167578169 $ 0,001733348167578169 $ 0,001733348167578169 Поточна ціна: $ 0,002162 $ 0,002162 $ 0,002162 Дізнайтеся більше про ціну Gari Token (GARI)

Токеноміка Gari Token (GARI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Gari Token (GARI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GARI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GARI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GARI, досліджуйте ціну токена GARI в реальному часі!

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