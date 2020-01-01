Токеноміка GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) Дізнайтеся ключову інформацію про GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) GAME by Virtuals надає агентам штучного інтелекту можливість працювати автономно, обробляючи вхідні дані та генеруючи відповіді, вивчаючи попередні взаємодії. Проєкт покращує процес прийняття рішень, використовуючи довготривалу пам’ять, включаючи досвід, роздуми та динамічні риси особистості. Офіційний вебсайт: https://app.virtuals.io/virtuals/273 Оглядач блокчейну: https://basescan.org/token/0x1c4cca7c5db003824208adda61bd749e55f463a3 Купити GAMEVIRTUAL зараз!

Токеноміка та аналіз ціни GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 48,42M $ 48,42M $ 48,42M Історичний максимум: $ 0,49 $ 0,49 $ 0,49 Історичний мінімум: $ 0,000026129375144809 $ 0,000026129375144809 $ 0,000026129375144809 Поточна ціна: $ 0,04842 $ 0,04842 $ 0,04842 Дізнайтеся більше про ціну GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL)

Токеноміка GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки GAME by Virtuals (GAMEVIRTUAL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GAMEVIRTUAL, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GAMEVIRTUAL, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GAMEVIRTUAL, досліджуйте ціну токена GAMEVIRTUAL в реальному часі!

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