Токеноміка GAMESTOP (GAMESTOP) Дізнайтеся ключову інформацію про GAMESTOP (GAMESTOP), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація GAMESTOP (GAMESTOP) GME пропонує унікальну інвестиційну можливість, поєднуючи вірусну привабливість мемкоїнів з міцною основою спільноти. GME створила спільноту серед своїх інвесторів, які бачать себе не просто інвесторами, а частиною руху. Цей аспект спільноти підтримує наратив через різні платформи, такі як Reddit, X (раніше Twitter) та інші соціальні медіа, де оновлення, теорії та меми підтримують інтерес до GME. Офіційний вебсайт: https://gmeethereum.com/ Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0xc56c7a0eaa804f854b536a5f3d5f49d2ec4b12b8 Купити GAMESTOP зараз!

Токеноміка та аналіз ціни GAMESTOP (GAMESTOP) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена GAMESTOP (GAMESTOP), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 19,11M $ 19,11M $ 19,11M Загальна пропозиція: $ 420,69B $ 420,69B $ 420,69B Циркуляційна пропозиція: $ 411,30B $ 411,30B $ 411,30B FDV (повністю розведена вартість): $ 19,55M $ 19,55M $ 19,55M Історичний максимум: $ 0,00042 $ 0,00042 $ 0,00042 Історичний мінімум: $ 0,000002602616451368 $ 0,000002602616451368 $ 0,000002602616451368 Поточна ціна: $ 0,00004646 $ 0,00004646 $ 0,00004646 Дізнайтеся більше про ціну GAMESTOP (GAMESTOP)

Токеноміка GAMESTOP (GAMESTOP): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки GAMESTOP (GAMESTOP) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GAMESTOP, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GAMESTOP, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GAMESTOP, досліджуйте ціну токена GAMESTOP в реальному часі!

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