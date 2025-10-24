Актуальна ціна GraphAI сьогодні становить 0.137 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни GAI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни GAI на MEXC вже зараз.Актуальна ціна GraphAI сьогодні становить 0.137 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни GAI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни GAI на MEXC вже зараз.

Докладніше про GAI

Інформація про ціну GAI

Офіційний вебсайт GAI

Токеноміка GAI

Прогноз ціни GAI

Історія GAI

Посібник з купівлі GAI

Конвертація GAI у фіатну валюту

Спот GAI

Премаркет торгівля

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип GraphAI

Курс GraphAI (GAI)

Актуальна ціна 1 GAI до USD:

$0,137
$0,137$0,137
-1,79%1D
USD
Графік ціни GraphAI (GAI) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:48:22 (UTC+8)

Інформація щодо ціни GraphAI (GAI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,137
$ 0,137$ 0,137
Мін. за 24 год
$ 0,1477
$ 0,1477$ 0,1477
Макс. за 24 год

$ 0,137
$ 0,137$ 0,137

$ 0,1477
$ 0,1477$ 0,1477

$ 0,8571500421232581
$ 0,8571500421232581$ 0,8571500421232581

$ 0,000940784235454038
$ 0,000940784235454038$ 0,000940784235454038

-0,44%

-1,79%

-9,10%

-9,10%

Актуальна ціна GraphAI (GAI) становить $ 0,137. За останні 24 години GAI торгувався між мінімумом у $ 0,137 і максимумом у $ 0,1477, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум GAI становить $ 0,8571500421232581, тоді як його історичний мінімум — $ 0,000940784235454038.

Що стосується короткострокових результатів, то GAI змінився на -0,44% за останню годину, -1,79% за 24 години та на -9,10% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо GraphAI (GAI)

No.3791

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 448,89K
$ 448,89K$ 448,89K

$ 13,70M
$ 13,70M$ 13,70M

0,00
0,00 0,00

100 000 000
100 000 000 100 000 000

100 000 000
100 000 000 100 000 000

0,00%

BASE

Поточна ринкова капіталізація GraphAI — $ 0,00, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 448,89K. Циркуляційна пропозиція GAI — 0,00, зі загальною пропозицією 100000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 13,70M.

Історія ціни GraphAI (GAI) у USD

Відстежуйте зміни ціни на GraphAI за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,002497-1,79%
30 днів$ -0,1229-47,29%
60 днів$ -0,063-31,50%
90 днів$ -0,063-31,50%
Зміна ціни GraphAI сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни GAI на $ -0,002497 (-1,79%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни GraphAI за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,1229 (-47,29%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни GraphAI за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник GAI змінився на $ -0,063 (-31,50%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни GraphAI за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0,063 (-31,50%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для GraphAI (GAI)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни GraphAI зараз.

Що таке GraphAI (GAI)

Перший рівень даних штучного інтелекту на базі MCP та GraphRAG, що дозволяє інтегрувати активи реального світу у світ DeFAI. GraphAI пропонує революційний підхід до використання даних блокчейну, дозволяючи розробникам та користувачам створювати потужні децентралізовані застосунки (dApp) на основі штучного інтелекту.

Проєкт GraphAI доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями GraphAI. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу GAI, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про GraphAI у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі GraphAI безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни GraphAI (USD)

Скільки коштуватиме GraphAI (GAI) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів GraphAI (GAI) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо GraphAI.

Перегляньте прогноз ціни GraphAI вже зараз!

Токеноміка GraphAI (GAI)

Розуміння токеноміки GraphAI (GAI) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена GAI зараз!

Як купити GraphAI (GAI)

Шукаєте як купити GraphAI? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати GraphAI на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

GAI до місцевих валют

1 GraphAI (GAI) до VND
3 605,155
1 GraphAI (GAI) до AUD
A$0,20961
1 GraphAI (GAI) до GBP
0,10275
1 GraphAI (GAI) до EUR
0,11782
1 GraphAI (GAI) до USD
$0,137
1 GraphAI (GAI) до MYR
RM0,57814
1 GraphAI (GAI) до TRY
5,76085
1 GraphAI (GAI) до JPY
¥20,824
1 GraphAI (GAI) до ARS
ARS$203,26279
1 GraphAI (GAI) до RUB
11,15454
1 GraphAI (GAI) до INR
12,02723
1 GraphAI (GAI) до IDR
Rp2 283,33242
1 GraphAI (GAI) до PHP
8,03368
1 GraphAI (GAI) до EGP
￡E.6,51846
1 GraphAI (GAI) до BRL
R$0,73706
1 GraphAI (GAI) до CAD
C$0,1918
1 GraphAI (GAI) до BDT
16,7414
1 GraphAI (GAI) до NGN
199,99945
1 GraphAI (GAI) до COP
$535,15625
1 GraphAI (GAI) до ZAR
R.2,37421
1 GraphAI (GAI) до UAH
5,72523
1 GraphAI (GAI) до TZS
T.Sh.340,79572
1 GraphAI (GAI) до VES
Bs29,044
1 GraphAI (GAI) до CLP
$129,602
1 GraphAI (GAI) до PKR
Rs38,67784
1 GraphAI (GAI) до KZT
73,53612
1 GraphAI (GAI) до THB
฿4,49223
1 GraphAI (GAI) до TWD
NT$4,21823
1 GraphAI (GAI) до AED
د.إ0,50279
1 GraphAI (GAI) до CHF
Fr0,10823
1 GraphAI (GAI) до HKD
HK$1,06449
1 GraphAI (GAI) до AMD
֏52,26961
1 GraphAI (GAI) до MAD
.د.م1,26451
1 GraphAI (GAI) до MXN
$2,5208
1 GraphAI (GAI) до SAR
ريال0,51375
1 GraphAI (GAI) до ETB
Br20,68837
1 GraphAI (GAI) до KES
KSh17,65382
1 GraphAI (GAI) до JOD
د.أ0,097133
1 GraphAI (GAI) до PLN
0,49868
1 GraphAI (GAI) до RON
лв0,59869
1 GraphAI (GAI) до SEK
kr1,28643
1 GraphAI (GAI) до BGN
лв0,23016
1 GraphAI (GAI) до HUF
Ft46,03474
1 GraphAI (GAI) до CZK
2,86878
1 GraphAI (GAI) до KWD
د.ك0,041922
1 GraphAI (GAI) до ILS
0,45073
1 GraphAI (GAI) до BOB
Bs0,94393
1 GraphAI (GAI) до AZN
0,2329
1 GraphAI (GAI) до TJS
SM1,26451
1 GraphAI (GAI) до GEL
0,37127
1 GraphAI (GAI) до AOA
Kz125,34267
1 GraphAI (GAI) до BHD
.د.ب0,051512
1 GraphAI (GAI) до BMD
$0,137
1 GraphAI (GAI) до DKK
kr0,88091
1 GraphAI (GAI) до HNL
L3,58803
1 GraphAI (GAI) до MUR
6,23624
1 GraphAI (GAI) до NAD
$2,37284
1 GraphAI (GAI) до NOK
kr1,36726
1 GraphAI (GAI) до NZD
$0,23701
1 GraphAI (GAI) до PAB
B/.0,137
1 GraphAI (GAI) до PGK
K0,57677
1 GraphAI (GAI) до QAR
ر.ق0,49731
1 GraphAI (GAI) до RSD
дин.13,82604
1 GraphAI (GAI) до UZS
soʻm1 650,60203
1 GraphAI (GAI) до ALL
L11,3984
1 GraphAI (GAI) до ANG
ƒ0,24523
1 GraphAI (GAI) до AWG
ƒ0,2466
1 GraphAI (GAI) до BBD
$0,274
1 GraphAI (GAI) до BAM
KM0,23016
1 GraphAI (GAI) до BIF
Fr402,917
1 GraphAI (GAI) до BND
$0,17673
1 GraphAI (GAI) до BSD
$0,137
1 GraphAI (GAI) до JMD
$21,92685
1 GraphAI (GAI) до KHR
550,20022
1 GraphAI (GAI) до KMF
Fr58,088
1 GraphAI (GAI) до LAK
2 978,26081
1 GraphAI (GAI) до LKR
රු41,46442
1 GraphAI (GAI) до MDL
L2,31804
1 GraphAI (GAI) до MGA
Ar611,60636
1 GraphAI (GAI) до MOP
P1,09326
1 GraphAI (GAI) до MVR
2,0961
1 GraphAI (GAI) до MWK
MK237,0237
1 GraphAI (GAI) до MZN
MT8,75567
1 GraphAI (GAI) до NPR
रु19,20329
1 GraphAI (GAI) до PYG
964,754
1 GraphAI (GAI) до RWF
Fr198,513
1 GraphAI (GAI) до SBD
$1,12614
1 GraphAI (GAI) до SCR
1,89197
1 GraphAI (GAI) до SRD
$5,43753
1 GraphAI (GAI) до SVC
$1,19464
1 GraphAI (GAI) до SZL
L2,37147
1 GraphAI (GAI) до TMT
m0,4795
1 GraphAI (GAI) до TND
د.ت0,40141
1 GraphAI (GAI) до TTD
$0,92612
1 GraphAI (GAI) до UGX
Sh477,308
1 GraphAI (GAI) до XAF
Fr77,268
1 GraphAI (GAI) до XCD
$0,3699
1 GraphAI (GAI) до XOF
Fr77,268
1 GraphAI (GAI) до XPF
Fr13,974
1 GraphAI (GAI) до BWP
P1,83169
1 GraphAI (GAI) до BZD
$0,274
1 GraphAI (GAI) до CVE
$13,0013
1 GraphAI (GAI) до DJF
Fr24,249
1 GraphAI (GAI) до DOP
$8,72416
1 GraphAI (GAI) до DZD
د.ج17,8237
1 GraphAI (GAI) до FJD
$0,31373
1 GraphAI (GAI) до GNF
Fr1 180,94
1 GraphAI (GAI) до GTQ
Q1,04668
1 GraphAI (GAI) до GYD
$28,58231
1 GraphAI (GAI) до ISK
kr16,714

Ресурс GraphAI

Щоб дізнатися більше про GraphAI, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтGraphAI
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про GraphAI

Скільки сьогодні коштує GraphAI (GAI)?
Актуальна ціна GAI у USD становить 0,137 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна GAI до USD?
Поточна ціна GAI до USD — $ 0,137. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація GraphAI?
Ринкова капіталізація GAI — $ 0,00 USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція GAI?
Циркуляційна пропозиція GAI — 0,00 USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) GAI?
GAI досяг історичної максимальної ціни у 0,8571500421232581 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) GAI?
Історична мінімальна ціна GAI становила 0,000940784235454038 USD.
Який обсяг торгівлі GAI?
Актуальний обсяг торгівлі GAI за 24 години — $ 448,89K USD.
Чи підніметься ціна GAI цього року?
GAI може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни GAI для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:48:22 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для GraphAI (GAI)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор GAI до USD

Сума

GAI
GAI
USD
USD

1 GAI = 0,137 USD

Торгувати GAI

GAI/USDT
$0,137
$0,137$0,137
-1,72%

Приєднуйтесь до MEXC сьогодні

Комісія спотового мейкера — --, комісія спотового тейкера — --
Комісія ф'ючерсного мейкера — --, комісія ф'ючерсного тейкера — --