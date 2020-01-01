Токеноміка Game7 (G7) Дізнайтеся ключову інформацію про Game7 (G7), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Game7 (G7) Game7 прокладає шлях до революційного підходу у Web3-іграх як платформа видавництва, керована гравцями, яка вирішує ключові проблеми індустрії в залученні користувачів, дистрибуції та управлінні економікою. Заснований вихідцями MetaMask, Activision Blizzard і Forte Labs, Game7 залучив 60 млн $ інвестицій і створив екосистему інтегрованих ігрових продуктів. Game7 повертає 80% усієї створеної цінності безпосередньо активним користувачам. Ця модель, орієнтована на гравців, працює завдяки чотирьом ключовим компонентам: Summon (система залучення та взаємодії з 600 000 гравцями), HyperPlay (Web3-орієнтований магазин ігор із понад 750 000 унікальних встановлень), World Builder (економічна інфраструктура для розробників ігор) та мережа G7 (ігровий блокчейн). Успіх Game7 підтверджують його показники: понад 1 000 000 верифікованих геймерів, інтеграція з понад 150 іграми та понад 3 000 000 $ розподілених винагород. Платформа вже зафіксувала понад 40 000 000 дій гравців і співпрацює з провідними партнерами галузі, такими як MetaMask, Mantle, Arbitrum і Linea. Офіційний вебсайт: https://game7.io/ Whitepaper: https://manifesto.game7.io/ Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x12c88a3c30a7aabc1dd7f2c08a97145f5dccd830 Купити G7 зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Game7 (G7) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Game7 (G7), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 9,64M $ 9,64M $ 9,64M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 2,30B $ 2,30B $ 2,30B FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,05 $ 0,05 $ 0,05 Історичний мінімум: $ 0,002031078317854805 $ 0,002031078317854805 $ 0,002031078317854805 Поточна ціна: $ 0,00419 $ 0,00419 $ 0,00419 Дізнайтеся більше про ціну Game7 (G7)

Токеноміка Game7 (G7): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Game7 (G7) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів G7, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів G7, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку G7, досліджуйте ціну токена G7 в реальному часі!

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