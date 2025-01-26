Що таке Game7 ( G7)

Game7 прокладає шлях до революційного підходу у Web3-іграх як платформа видавництва, керована гравцями, яка вирішує ключові проблеми індустрії в залученні користувачів, дистрибуції та управлінні економікою. Заснований вихідцями MetaMask, Activision Blizzard і Forte Labs, Game7 залучив 60 млн $ інвестицій і створив екосистему інтегрованих ігрових продуктів. Game7 повертає 80% усієї створеної цінності безпосередньо активним користувачам. Ця модель, орієнтована на гравців, працює завдяки чотирьом ключовим компонентам: Summon (система залучення та взаємодії з 600 000 гравцями), HyperPlay (Web3-орієнтований магазин ігор із понад 750 000 унікальних встановлень), World Builder (економічна інфраструктура для розробників ігор) та мережа G7 (ігровий блокчейн). Успіх Game7 підтверджують його показники: понад 1 000 000 верифікованих геймерів, інтеграція з понад 150 іграми та понад 3 000 000 $ розподілених винагород. Платформа вже зафіксувала понад 40 000 000 дій гравців і співпрацює з провідними партнерами галузі, такими як MetaMask, Mantle, Arbitrum і Linea.

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