Токеноміка FWC Token (FWC) Дізнайтеся ключову інформацію про FWC Token (FWC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація FWC Token (FWC) FWC Token is a project that was created with the aim of bringing football and cryptocurrencies together so that users can enter the world of crypto football. FWC is a digital currency platform that allows users to create digital currencies while maintaining security and safety. Офіційний вебсайт: https://www.fwctoken.io/ Whitepaper: https://fwctoken-whitepaper.gitbook.io/football-world-community/ Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/token/0x6d3a160b86edcd46d8f9bba25c2f88cccade19fc Купити FWC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни FWC Token (FWC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена FWC Token (FWC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 278,91K $ 278,91K $ 278,91K Загальна пропозиція: $ 200 000,00T $ 200 000,00T $ 200 000,00T Циркуляційна пропозиція: $ 42 259,70T $ 42 259,70T $ 42 259,70T FDV (повністю розведена вартість): $ 1,32M $ 1,32M $ 1,32M Історичний максимум: $ 0,000000000194 $ 0,000000000194 $ 0,000000000194 Історичний мінімум: $ 0,000000000006683807 $ 0,000000000006683807 $ 0,000000000006683807 Поточна ціна: $ 0,0000000000066 $ 0,0000000000066 $ 0,0000000000066 Дізнайтеся більше про ціну FWC Token (FWC)

Токеноміка FWC Token (FWC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки FWC Token (FWC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів FWC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів FWC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку FWC, досліджуйте ціну токена FWC в реальному часі!

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