Токеноміка FUTBOL (FUTBOL) Дізнайтеся ключову інформацію про FUTBOL (FUTBOL), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація FUTBOL (FUTBOL) 0xFútbol — це екосистема наступного покоління, призначена для 4 мільярдів футбольних фанатів у світі. Вона об'єднує ігрові, активи реального світу, DeFi та інші інновації, пов'язані з футболом, в єдину інтегровану економіку. Завдяки таким продуктам, як MetaSoccer, Wonderkid, Fútbol PM та FútbolPad, 0xFútbol трансформує взаємодію вболівальників зі спортом, пропонуючи реальну власність, винагороди та участь. Токен $FUTBOL живить всю екосистему, дозволяючи вболівальникам перетворитися з звичайних глядачів на активних учасників майбутнього футболу. Офіційний вебсайт: https://0xfutbol.com Whitepaper: https://whitepaper.0xfutbol.com Оглядач блокчейну: https://basescan.org/address/0x3D45987F1C8812913a80Efbe3aCdd91DA8676E9c Купити FUTBOL зараз!

Токеноміка та аналіз ціни FUTBOL (FUTBOL) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена FUTBOL (FUTBOL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: -- -- -- Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: -- -- -- FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,04621 $ 0,04621 $ 0,04621 Історичний мінімум: -- -- -- Поточна ціна: $ 0,01564 $ 0,01564 $ 0,01564 Дізнайтеся більше про ціну FUTBOL (FUTBOL)

Токеноміка FUTBOL (FUTBOL): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки FUTBOL (FUTBOL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів FUTBOL, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів FUTBOL, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку FUTBOL, досліджуйте ціну токена FUTBOL в реальному часі!

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