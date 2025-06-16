Що таке FUTBOL (FUTBOL)

0xFútbol — це екосистема наступного покоління, призначена для 4 мільярдів футбольних фанатів у світі. Вона об'єднує ігрові, активи реального світу, DeFi та інші інновації, пов'язані з футболом, в єдину інтегровану економіку. Завдяки таким продуктам, як MetaSoccer, Wonderkid, Fútbol PM та FútbolPad, 0xFútbol трансформує взаємодію вболівальників зі спортом, пропонуючи реальну власність, винагороди та участь. Токен $FUTBOL живить всю екосистему, дозволяючи вболівальникам перетворитися з звичайних глядачів на активних учасників майбутнього футболу.

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Прогноз курсу FUTBOL

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Історія ціни FUTBOL

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Токеноміка FUTBOL (FUTBOL)

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FUTBOL до місцевих валют

1 FUTBOL до VND ₫ 447,61815 1 FUTBOL до AUD A$ 0,0258552 1 FUTBOL до GBP ￡ 0,0124173 1 FUTBOL до EUR € 0,0146286 1 FUTBOL до USD $ 0,01701 1 FUTBOL до MYR RM 0,0721224 1 FUTBOL до TRY ₺ 0,6693435 1 FUTBOL до JPY ¥ 2,4540327 1 FUTBOL до RUB ₽ 1,3373262 1 FUTBOL до INR ₹ 1,4626899 1 FUTBOL до IDR Rp 278,8524144 1 FUTBOL до KRW ₩ 23,1113169 1 FUTBOL до PHP ₱ 0,9586836 1 FUTBOL до EGP ￡E. 0,8549226 1 FUTBOL до BRL R$ 0,0937251 1 FUTBOL до CAD C$ 0,0229635 1 FUTBOL до BDT ৳ 2,0793024 1 FUTBOL до NGN ₦ 26,2904859 1 FUTBOL до UAH ₴ 0,7067655 1 FUTBOL до VES Bs 1,701 1 FUTBOL до PKR Rs 4,8131496 1 FUTBOL до KZT ₸ 8,7184755 1 FUTBOL до THB ฿ 0,5514642 1 FUTBOL до TWD NT$ 0,5004342 1 FUTBOL до AED د.إ 0,0624267 1 FUTBOL до CHF Fr 0,0137781 1 FUTBOL до HKD HK$ 0,1333584 1 FUTBOL до MAD .د.م 0,154791 1 FUTBOL до MXN $ 0,3218292

Ресурс FUTBOL

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