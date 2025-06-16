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Курс FUSIO by BlockGuard (FUSIO)

USD

Графік ціни FUSIO by BlockGuard (FUSIO) в реальному часі

$0.003035
$0.003035$0.003035
+1.16%(1D)

Дані та інформація про ціну FUSIO в реальному часі

Поточна ціна FUSIO by BlockGuard (FUSIO) сьогодні становить 0.003035 USD з поточною ринковою капіталізацією -- USD. Ціна FUSIO у USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринку FUSIO by BlockGuard:
- Обсяг торгівлі за 24 год – $ 41.50K USD
- Зміна ціни FUSIO by BlockGuard протягом дня – +1.16%
- Циркуляційна пропозиція – -- USD

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Цінові показники FUSIOUSD

Відстежуйте зміни ціни на FUSIO by BlockGuard за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.0000348+1.16%
30 днів$ -0.000465-13.29%
60 днів$ -0.000465-13.29%
90 днів$ -0.000465-13.29%
Зміна ціни FUSIO by BlockGuard сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни FUSIO на $ +0.0000348 (+1.16%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни FUSIO by BlockGuard за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0.000465 (-13.29%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни FUSIO by BlockGuard за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник FUSIO змінився на $ -0.000465 (-13.29%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни FUSIO by BlockGuard за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0.000465 (-13.29%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Інформація про ціну FUSIO

Ознайомтеся з останніми даними про ціну FUSIO by BlockGuard: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.0029
$ 0.0029$ 0.0029

$ 0.004089
$ 0.004089$ 0.004089

$ 0.0108
$ 0.0108$ 0.0108

+1.16%

+1.16%

-13.29%

Ринкова інформація FUSIO

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

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$ 41.50K
$ 41.50K$ 41.50K

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Що таке FUSIO by BlockGuard (FUSIO)

Fusio — це екосистема управління капіталом на основі штучного інтелекту та технології блокчейн, яка руйнує традиційні фінансові уявлення та надає вам справжню фінансову автономію завдяки передовим інноваціям. Це ваш шлях до елітного інвестування, децентралізованих фінансів та фінансового планування нового покоління за допомогою штучного інтелекту.

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Прогноз курсу FUSIO by BlockGuard

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як FUSIO by BlockGuard, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна FUSIO? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни FUSIO by BlockGuard.

Історія ціни FUSIO by BlockGuard

Відстеження траєкторії ціни FUSIO надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії FUSIO. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни FUSIO by BlockGuard.

Токеноміка FUSIO by BlockGuard (FUSIO)

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FUSIO до місцевих валют

1 FUSIO до VND
79.866025
1 FUSIO до AUD
A$0.0046132
1 FUSIO до GBP
0.00221555
1 FUSIO до EUR
0.0026101
1 FUSIO до USD
$0.003035
1 FUSIO до MYR
RM0.0128684
1 FUSIO до TRY
0.11942725
1 FUSIO до JPY
¥0.43785945
1 FUSIO до RUB
0.2386117
1 FUSIO до INR
0.26097965
1 FUSIO до IDR
Rp49.7540904
1 FUSIO до KRW
4.12362415
1 FUSIO до PHP
0.1710526
1 FUSIO до EGP
￡E.0.1525391
1 FUSIO до BRL
R$0.01672285
1 FUSIO до CAD
C$0.00409725
1 FUSIO до BDT
0.3709984
1 FUSIO до NGN
4.69086565
1 FUSIO до UAH
0.12610425
1 FUSIO до VES
Bs0.3035
1 FUSIO до PKR
Rs0.8587836
1 FUSIO до KZT
1.55558925
1 FUSIO до THB
฿0.0983947
1 FUSIO до TWD
NT$0.0892897
1 FUSIO до AED
د.إ0.01113845
1 FUSIO до CHF
Fr0.00245835
1 FUSIO до HKD
HK$0.0237944
1 FUSIO до MAD
.د.م0.0276185
1 FUSIO до MXN
$0.0574222

Ресурс FUSIO by BlockGuard

Щоб дізнатися більше про FUSIO by BlockGuard, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтFUSIO by BlockGuard
Оглядач блокчейну

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1 FUSIO = 0.003035 USD

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FUSIOUSDT
$0.003035
$0.003035$0.003035
-11.16%

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