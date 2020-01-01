Токеноміка FUSD (FUSD) Дізнайтеся ключову інформацію про FUSD (FUSD), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація FUSD (FUSD) FUSD is a private, decentralized, algorithmic currency built to be censorship-resistant and borderless. It is a stable, fungible, global dollar alternative that puts financial control back into the hands of users worldwide. Офіційний вебсайт: http://freedomdollar.com/ Whitepaper: https://www.freedomdollar.com/how-it-works Оглядач блокчейну: https://explorer.zano.org/assets?asset_id=86143388bd056a8f0bab669f78f14873fac8e2dd8d57898cdb725a2d5e2e4f8f Купити FUSD зараз!

Токеноміка та аналіз ціни FUSD (FUSD) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена FUSD (FUSD), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: -- -- -- Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: -- -- -- FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 4,2911 $ 4,2911 $ 4,2911 Історичний мінімум: -- -- -- Поточна ціна: $ 0,999 $ 0,999 $ 0,999 Дізнайтеся більше про ціну FUSD (FUSD)

Токеноміка FUSD (FUSD): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки FUSD (FUSD) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів FUSD, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів FUSD, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку FUSD, досліджуйте ціну токена FUSD в реальному часі!

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