Токеноміка Engines of Fury (FURY) Дізнайтеся ключову інформацію про Engines of Fury (FURY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Engines of Fury (FURY) Безплатний постапокаліптичний екстракшн-шутер із видом зверху, який працює на одному дефляційному токені $FURY & NFT. Гра створена командою талантів із провідних проєктів web3, як-от проєкти AAA, Blizzard, Activision, Ubisoft і Unity. Гравці беруть участь у кооперативних або PVPVE битвах, шукають здобич, ремесла та стратегічно розвивають свій персонаж і схованки, щоб вижити та перемогти. Унікальне поєднання стратегічного створення персонажів у рольовій грі та механізмів екстракції з високими ставками створює захопливий ігровий процес. Офіційний вебсайт: https://www.eof.gg Whitepaper: https://eof.gg/whitepaper Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/token/0x0203D275D2A65030889aF45ed91D472be3948B92 Купити FURY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Engines of Fury (FURY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Engines of Fury (FURY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,44M $ 1,44M $ 1,44M Загальна пропозиція: $ 120,00M $ 120,00M $ 120,00M Циркуляційна пропозиція: $ 48,00M $ 48,00M $ 48,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 3,60M $ 3,60M $ 3,60M Історичний максимум: $ 1 $ 1 $ 1 Історичний мінімум: $ 0,0182263801291157 $ 0,0182263801291157 $ 0,0182263801291157 Поточна ціна: $ 0,03001 $ 0,03001 $ 0,03001 Дізнайтеся більше про ціну Engines of Fury (FURY)

Токеноміка Engines of Fury (FURY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Engines of Fury (FURY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів FURY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів FURY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку FURY, досліджуйте ціну токена FURY в реальному часі!

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