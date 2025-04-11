Що таке Functionland (FULA)

Мережа Functionland революціонізує ринок інфраструктури штучного інтелекту та хмарних сховищ вартістю понад 650 млрд $, скоротивши на 60% накладні витрати, пов'язані з центральними центрами обробки даних. Використовуючи невикористовувані обчислювальні ресурси, Functionland пропонує децентралізоване, економічно ефективне рішення з неперевершеним контролем користувачів та конфіденційністю. Поєднуючи Web2 і Web3, ми створюємо першу в історії логістичну платформу даних, щоб забезпечити майбутнє зберігання й обчислення.

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Прогноз ціни Functionland

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як Functionland, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна FULA? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни Functionland.

Історія ціни Functionland

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Як купити Functionland (FULA)

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FULA до місцевих валют

1 FULA до VND ₫ 124.487055 1 FULA до AUD A$ 0.00771945 1 FULA до GBP ￡ 0.0036898 1 FULA до EUR € 0.0042724 1 FULA до USD $ 0.004855 1 FULA до MYR RM 0.0214591 1 FULA до TRY ₺ 0.1847813 1 FULA до JPY ¥ 0.69683815 1 FULA до RUB ₽ 0.4040331 1 FULA до INR ₹ 0.4179184 1 FULA до IDR Rp 80.9166343 1 FULA до KRW ₩ 6.89628475 1 FULA до PHP ₱ 0.2776089 1 FULA до EGP ￡E. 0.2490615 1 FULA до BRL R$ 0.0284503 1 FULA до CAD C$ 0.0066999 1 FULA до BDT ৳ 0.59002815 1 FULA до NGN ₦ 7.7555712 1 FULA до UAH ₴ 0.200997 1 FULA до VES Bs 0.344705 1 FULA до PKR Rs 1.3614391 1 FULA до KZT ₸ 2.50901545 1 FULA до THB ฿ 0.16249685 1 FULA до TWD NT$ 0.15715635 1 FULA до AED د.إ 0.01781785 1 FULA до CHF Fr 0.00393255 1 FULA до HKD HK$ 0.03762625 1 FULA до MAD .د.م 0.0451515 1 FULA до MXN $ 0.09870215

Ресурс Functionland

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Люди також запитують: Інші запитання про Functionland Яка сьогодні ціна Functionland (FULA)? Поточна ціна Functionland (FULA) становить 0.004855 USD . Яка ринкова капіталізація Functionland (FULA)? Поточна ринкова капіталізація Functionland становить $ 0.00 USD . Вона розраховується шляхом множення поточної пропозиції FULA на ринкову ціну в реальному часі 0.004855 USD . Яка циркуляційна пропозиція Functionland (FULA)? Поточна циркуляційна пропозиція Functionland (FULA) становить 0.00 USD . Яка була найвища ціна Functionland (FULA)? Станом на 2025-04-12 , найвища ціна Functionland (FULA) становить 0.0368 USD . Який обсяг торгівлі Functionland (FULA) за 24 год? Обсяг торгівлі Functionland (FULA) за 24 год становить $ 850.21 USD . Ви можете дізнатися більше про токени, доступні для торгівлі на MEXC, і перевірити їх обсяг торгівлі за 24 год.

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