Токеноміка Fusion (FSN) Дізнайтеся ключову інформацію про Fusion (FSN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Fusion (FSN) Fusion Foundation is a non-profit organization building the next generation infrastructure for decentralized global finance. By providing innovative companies and developers with the open source technology they need to build peer-to-peer time and value-based applications, the world will enjoy financial transactions that are more accessible, efficient and transparent than previously possible. Fusion’s seasoned team of industry veterans led by Founder and CEO DJ Qian, a blockchain pioneer who previously launched two top 20 global blockchain projects (VeChain and QTUM), is working to collaborate with financial institutions, cryptocurrency companies, businesses, peer-to-peer lenders, third-party app developers, academia, and the broader blockchain community. By providing the foundation that enables different cryptocurrency tokens, digital assets, off-chain values, and data-sources to be created and exchanged between the Fusion blockchain, other blockchains and financial systems, Fusion is moving ever closer to a globally accessible system for the free exchange of values. Visit www.fusion.org to learn more about Fusion and its partnership program. Офіційний вебсайт: https://fusion.org/ Whitepaper: https://docs.wixstatic.com/ugd/76b9ac_be5c61ff0e3048b3a21456223d542687.pdf Оглядач блокчейну: https://fsnscan.com/ Купити FSN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Fusion (FSN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Fusion (FSN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,33M $ 1,33M $ 1,33M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 78,15M $ 78,15M $ 78,15M FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 2,7584 $ 2,7584 $ 2,7584 Історичний мінімум: $ 0,01032814448158765 $ 0,01032814448158765 $ 0,01032814448158765 Поточна ціна: $ 0,017 $ 0,017 $ 0,017 Дізнайтеся більше про ціну Fusion (FSN)

Токеноміка Fusion (FSN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Fusion (FSN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів FSN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів FSN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку FSN, досліджуйте ціну токена FSN в реальному часі!

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