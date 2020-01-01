Токеноміка Based Froc (FROC) Дізнайтеся ключову інформацію про Based Froc (FROC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Based Froc (FROC) Платформа Coinbase представила тестовий мемкоїн Офіційний вебсайт: https://basedfroc.com/ Оглядач блокчейну: https://basescan.org/token/0x3c8cd0db9a01efa063a7760267b822a129bc7dca Купити FROC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Based Froc (FROC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Based Froc (FROC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 100,00B $ 100,00B $ 100,00B Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 1,76M $ 1,76M $ 1,76M Історичний максимум: $ 0,0003629 $ 0,0003629 $ 0,0003629 Історичний мінімум: $ 0,000006189755696423 $ 0,000006189755696423 $ 0,000006189755696423 Поточна ціна: $ 0,000017615 $ 0,000017615 $ 0,000017615 Дізнайтеся більше про ціну Based Froc (FROC)

Токеноміка Based Froc (FROC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Based Froc (FROC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів FROC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів FROC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку FROC, досліджуйте ціну токена FROC в реальному часі!

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