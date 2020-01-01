Токеноміка FreeRossDAO (FREE) Дізнайтеся ключову інформацію про FreeRossDAO (FREE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація FreeRossDAO (FREE) FreeRossDAO was formed out of DeFi and NFT collective PleasrDAO, which famously won the auction for Edward Snowden’s nonfungible token in April.FreeRossDAO has won the auction for NFT art created by Ross Ulbricht, the convicted criminal mastermind behind the Silk Road darknet emporium.FreeRossDAO won the auction with a bid of 1,446 Ethereum (roughly $6 million) after raising more than 2,836.6 ETH from more than 1,320 members of the crypto community. Now it plans to use the proceeds to fund a bid to reduce or overturn Ulbricht’s life sentences. Офіційний вебсайт: https://freerossdao.com/ Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x4cd0c43b0d53bc318cc5342b77eb6f124e47f526 Купити FREE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни FreeRossDAO (FREE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена FreeRossDAO (FREE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 9,29B $ 9,29B $ 9,29B Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 698,03K $ 698,03K $ 698,03K Історичний максимум: $ 0,01548 $ 0,01548 $ 0,01548 Історичний мінімум: $ 0,00003099504278535 $ 0,00003099504278535 $ 0,00003099504278535 Поточна ціна: $ 0,00007516 $ 0,00007516 $ 0,00007516 Дізнайтеся більше про ціну FreeRossDAO (FREE)

Токеноміка FreeRossDAO (FREE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки FreeRossDAO (FREE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів FREE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів FREE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку FREE, досліджуйте ціну токена FREE в реальному часі!

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