Токеноміка Fred (FRED) Дізнайтеся ключову інформацію про Fred (FRED), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Fred (FRED) FRED — це мемкоїн у мережі Solana. Офіційний вебсайт: https://fredonsol.fun/ Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/CNvitvFnSM5ed6K28RUNSaAjqqz5tX1rA5HgaBN9pump Купити FRED зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Fred (FRED) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Fred (FRED), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 4,31M $ 4,31M $ 4,31M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 999,82M $ 999,82M $ 999,82M FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,3155 $ 0,3155 $ 0,3155 Історичний мінімум: $ 0,002455166441891071 $ 0,002455166441891071 $ 0,002455166441891071 Поточна ціна: $ 0,004312 $ 0,004312 $ 0,004312 Дізнайтеся більше про ціну Fred (FRED)

Детальна структура токена Fred (FRED) Дізнайтеся більше про те, як випускаються, розподіляються та розблоковуються токени FRED. У цьому розділі висвітлюються ключові аспекти економічної структури токена: корисність, стимули та графік розблокування. Overview First Convicted Raccoon Fred (FRED) is a memecoin that emerged amid the 2024 surge in Solana-based pop culture tokens. It draws its theme from the viral lore surrounding Peanut the Squirrel and its raccoon companion, reflecting the speculative and culture-driven aspect typical of meme tokens. Let’s examine its token economics in detail. Issuance Mechanism Nature: FRED is a typical memecoin, deployed as an SPL token on Solana.

FRED is a typical memecoin, deployed as an SPL token on Solana. Distribution: Its initial distribution likely involved a fair launch or an airdrop to early adopters, as is common with similar memecoins. There is no evidence of an Initial DEX Offering (IDO) or structured sale. Key Observations: There are no indications of ongoing emissions or scheduled mints; the total supply appears to have been made available upfront, with no inflationary schedule.

Rapidly gaining market traction, it amassed nearly 150,000 transactions and a trading volume of $83 million shortly after launch. Allocation Mechanism Initial Allocation: Specific breakdowns of allocations to the team, treasury, community, or ecosystem funds are not disclosed. This is typical for many viral Solana memecoins, where the majority (if not all) of the supply is made openly available.

Specific breakdowns of allocations to the team, treasury, community, or ecosystem funds are not disclosed. This is typical for many viral Solana memecoins, where the majority (if not all) of the supply is made openly available. Transparency: The absence of transparent allocation data is a limitation for due diligence. Usage and Incentive Mechanisms Primary Usage: FRED functions solely as a speculative asset—its value comes from community engagement, hype, and narrative momentum, not intrinsic utility.

Incentives: No mechanisms for staking, rewards, or fee-sharing have been identified. Users participate chiefly for speculative gains, with the hope that demand and price appreciation can deliver returns.

Comparison: Like other memecoins (e.g., dogwifcoin), FRED is held or traded, but not used to earn fees, rewards, or protocol benefits.

Lock-Up Mechanism and Unlocking Time Lock-Up: There are no lock-up contracts, vesting periods, or delayed unlock schedules. All tokens appear to be liquid immediately upon launch.

Unlock Timing: No staged or scheduled unlock events have been reported; the token supply is in free circulation and not subject to time-based restrictions.

Transparency Risk: Because memecoin contracts occasionally lack rigorous audits, there is a hypothetical risk that undisclosed wallets (often held by anonymous devs) could sell into the market.

Concluding Perspective FRED exemplifies the “pure memecoin” model: Open, Immediate Supply: No formal vesting or sophisticated release mechanism; tokens are live from genesis.

No formal vesting or sophisticated release mechanism; tokens are live from genesis. Community-Driven Value: Price and market activity reflect speculative enthusiasm, not fundamental usage.

Price and market activity reflect speculative enthusiasm, not fundamental usage. Transparency Gaps: Lack of published allocation and unlock schedules introduces risks; prospective buyers should exercise caution. Final Thought While FRED has demonstrated the explosive potential of culture-driven memecoins, its lack of structured tokenomics and utility underscores why such tokens are considered highly speculative. Investors are advised to assess both the opportunity and the associated risks carefully when considering exposure to meme assets like FRED.

Токеноміка Fred (FRED): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Fred (FRED) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів FRED, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів FRED, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку FRED, досліджуйте ціну токена FRED в реальному часі!

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