Токеноміка FOX Token (FOX) Дізнайтеся ключову інформацію про FOX Token (FOX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація FOX Token (FOX) Допоможіть сформувати майбутнє фінансів. Токени FOX дають вам унікальну можливість допомогти сформувати організацію та дозволяють подавати пропозиції та голосувати за них. Офіційний вебсайт: https://shapeshift.com/ Whitepaper: https://docs.shapeshift.com/ Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0xc770eefad204b5180df6a14ee197d99d808ee52d Купити FOX зараз!

Токеноміка та аналіз ціни FOX Token (FOX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена FOX Token (FOX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 16,47M $ 16,47M $ 16,47M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 772,29M $ 772,29M $ 772,29M FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 1,2852 $ 1,2852 $ 1,2852 Історичний мінімум: $ 0,018176800459428835 $ 0,018176800459428835 $ 0,018176800459428835 Поточна ціна: $ 0,02133 $ 0,02133 $ 0,02133 Дізнайтеся більше про ціну FOX Token (FOX)

Токеноміка FOX Token (FOX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки FOX Token (FOX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів FOX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів FOX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку FOX, досліджуйте ціну токена FOX в реальному часі!

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