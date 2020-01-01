Токеноміка Forward (FORWARD) Дізнайтеся ключову інформацію про Forward (FORWARD), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Forward (FORWARD) Forward — це WordPress технології Web 3.0. Проєкт створив рішення без коду, завдяки якому можна просто перетягувати та скидати. Це допомагає людям створювати свої dApp у будь-якому блокчейні на основі EVM на їхній вибір. Наразі реалізуються Rust, Go, Haskel і Python. Понад 800 мереж вже інтегровано з Forward Factory. Офіційний вебсайт: https://www.forwardprotocol.io Whitepaper: https://whitepaper.forwardprotocol.io/ Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/address/0x886640149e31e1430fa74cc39725431eb82ddfb2 Купити FORWARD зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Forward (FORWARD) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Forward (FORWARD), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,69M $ 2,69M $ 2,69M Загальна пропозиція: $ 5,00B $ 5,00B $ 5,00B Циркуляційна пропозиція: $ 5,00B $ 5,00B $ 5,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 2,69M $ 2,69M $ 2,69M Історичний максимум: $ 0,01835 $ 0,01835 $ 0,01835 Історичний мінімум: $ 0,000498014390639423 $ 0,000498014390639423 $ 0,000498014390639423 Поточна ціна: $ 0,000538 $ 0,000538 $ 0,000538 Дізнайтеся більше про ціну Forward (FORWARD)

Токеноміка Forward (FORWARD): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Forward (FORWARD) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів FORWARD, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів FORWARD, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку FORWARD, досліджуйте ціну токена FORWARD в реальному часі!

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