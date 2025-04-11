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Поточна ціна Form (FORM1)

USD

Графік ціни Form (FORM1) в реальному часі

$0.0001276
$0.0001276$0.0001276
-1.08%(1D)

Дані та інформація про ціну FORM1 в реальному часі

Поточна ціна Form (FORM1) сьогодні становить 0.0001276 USD з поточною ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FORM1 у USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринку Form:
- Обсяг торгівлі за 24 год – $ 56.90K USD
- Зміна ціни Form протягом дня – -1.08%
- Циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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Цінові показники FORM1USD

Відстежуйте зміни ціни на Form за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.000001393-1.08%
30 днів$ -0.0003434-72.91%
60 днів$ -0.0148724-99.15%
90 днів$ -0.0148724-99.15%
Зміна ціни Form сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни FORM1 на $ -0.000001393 (-1.08%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Form за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0.0003434 (-72.91%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Form за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник FORM1 змінився на $ -0.0148724 (-99.15%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Form за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0.0148724 (-99.15%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Інформація про ціну FORM1

Ознайомтеся з останніми даними про ціну Form: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.0001133
$ 0.0001133$ 0.0001133

$ 0.0001593
$ 0.0001593$ 0.0001593

$ 0.05
$ 0.05$ 0.05

-0.16%

-1.08%

-49.63%

Ринкова інформація FORM1

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 56.90K
$ 56.90K$ 56.90K

0.00
0.00 0.00

Що таке Form (FORM1)

Form ─ це передовий блокчейн рівня 2, розроблений для безперешкодного об'єднання соціальної активності з децентралізованими фінансами. Блокчейн Form стимулює застосунки кривої соціальних зв'язків, такі як стартові майданчики та ШІ-агенти, за допомогою токенів FORM та балів Form, одночасно розвиваючи категорію SocialFi. Form ─ це одноцільова екосистема, створена для децентралізації класу активів SocialFi.

Проєкт Form доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Form. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу FORM1, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
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Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Form безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Form

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як Form, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна FORM1? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни Form.

Історія ціни Form

Відстеження траєкторії ціни FORM1 надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії FORM1. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни Form.

Як купити Form (FORM1)

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FORM1 до місцевих валют

1 FORM1 до VND
3.2717916
1 FORM1 до AUD
A$0.000202884
1 FORM1 до GBP
0.000096976
1 FORM1 до EUR
0.000112288
1 FORM1 до USD
$0.0001276
1 FORM1 до MYR
RM0.000563992
1 FORM1 до TRY
0.004856456
1 FORM1 до JPY
¥0.018314428
1 FORM1 до RUB
0.010618872
1 FORM1 до INR
0.010983808
1 FORM1 до IDR
Rp2.126665816
1 FORM1 до KRW
0.18124942
1 FORM1 до PHP
0.007296168
1 FORM1 до EGP
￡E.0.00654588
1 FORM1 до BRL
R$0.000747736
1 FORM1 до CAD
C$0.000176088
1 FORM1 до BDT
0.015507228
1 FORM1 до NGN
0.203833344
1 FORM1 до UAH
0.00528264
1 FORM1 до VES
Bs0.0090596
1 FORM1 до PKR
Rs0.035781592
1 FORM1 до KZT
0.065942404
1 FORM1 до THB
฿0.004270772
1 FORM1 до TWD
NT$0.004130412
1 FORM1 до AED
د.إ0.000468292
1 FORM1 до CHF
Fr0.000103356
1 FORM1 до HKD
HK$0.0009889
1 FORM1 до MAD
.د.م0.00118668
1 FORM1 до MXN
$0.002594108

Ресурс Form

Щоб дізнатися більше про Form, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтForm
Оглядач блокчейну

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FORM1
USD

1 FORM1 = 0.0001276 USD

Торгівля

FORM1USDT
$0.0001276
$0.0001276$0.0001276
-19.90%

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