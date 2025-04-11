Що таке Form (FORM1)

Form ─ це передовий блокчейн рівня 2, розроблений для безперешкодного об'єднання соціальної активності з децентралізованими фінансами. Блокчейн Form стимулює застосунки кривої соціальних зв'язків, такі як стартові майданчики та ШІ-агенти, за допомогою токенів FORM та балів Form, одночасно розвиваючи категорію SocialFi. Form ─ це одноцільова екосистема, створена для децентралізації класу активів SocialFi.

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Прогноз ціни Form

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як Form, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна FORM1? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни Form.

Історія ціни Form

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Як купити Form (FORM1)

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FORM1 до місцевих валют

1 FORM1 до VND ₫ 3.2717916 1 FORM1 до AUD A$ 0.000202884 1 FORM1 до GBP ￡ 0.000096976 1 FORM1 до EUR € 0.000112288 1 FORM1 до USD $ 0.0001276 1 FORM1 до MYR RM 0.000563992 1 FORM1 до TRY ₺ 0.004856456 1 FORM1 до JPY ¥ 0.018314428 1 FORM1 до RUB ₽ 0.010618872 1 FORM1 до INR ₹ 0.010983808 1 FORM1 до IDR Rp 2.126665816 1 FORM1 до KRW ₩ 0.18124942 1 FORM1 до PHP ₱ 0.007296168 1 FORM1 до EGP ￡E. 0.00654588 1 FORM1 до BRL R$ 0.000747736 1 FORM1 до CAD C$ 0.000176088 1 FORM1 до BDT ৳ 0.015507228 1 FORM1 до NGN ₦ 0.203833344 1 FORM1 до UAH ₴ 0.00528264 1 FORM1 до VES Bs 0.0090596 1 FORM1 до PKR Rs 0.035781592 1 FORM1 до KZT ₸ 0.065942404 1 FORM1 до THB ฿ 0.004270772 1 FORM1 до TWD NT$ 0.004130412 1 FORM1 до AED د.إ 0.000468292 1 FORM1 до CHF Fr 0.000103356 1 FORM1 до HKD HK$ 0.0009889 1 FORM1 до MAD .د.م 0.00118668 1 FORM1 до MXN $ 0.002594108

Ресурс Form

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Люди також запитують: Інші запитання про Form Яка сьогодні ціна Form (FORM1)? Поточна ціна Form (FORM1) становить 0.0001276 USD . Яка ринкова капіталізація Form (FORM1)? Поточна ринкова капіталізація Form становить $ 0.00 USD . Вона розраховується шляхом множення поточної пропозиції FORM1 на ринкову ціну в реальному часі 0.0001276 USD . Яка циркуляційна пропозиція Form (FORM1)? Поточна циркуляційна пропозиція Form (FORM1) становить 0.00 USD . Яка була найвища ціна Form (FORM1)? Станом на 2025-04-12 , найвища ціна Form (FORM1) становить 0.05 USD . Який обсяг торгівлі Form (FORM1) за 24 год? Обсяг торгівлі Form (FORM1) за 24 год становить $ 56.90K USD . Ви можете дізнатися більше про токени, доступні для торгівлі на MEXC, і перевірити їх обсяг торгівлі за 24 год.

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