Токеноміка FOGNET Token (FOG) Дізнайтеся ключову інформацію про FOGNET Token (FOG), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація FOGNET Token (FOG) Real-estate NFT are issued in the form of blockchain-based NFTs on a real estate NFT investment platform using blockchain technology. Real estate investors can make piecemeal investments (small investments) in real estate by purchasing Real-estate NFT. Офіційний вебсайт: https://fognet.io/ Whitepaper: https://fognet-official.gitbook.io/whitepaper-en Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x503cD987998824192578D0d7950148445667287c Купити FOG зараз!

Токеноміка та аналіз ціни FOGNET Token (FOG) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена FOGNET Token (FOG), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 688,10M $ 688,10M $ 688,10M Історичний максимум: $ 8 $ 8 $ 8 Історичний мінімум: $ 0,023994624878204338 $ 0,023994624878204338 $ 0,023994624878204338 Поточна ціна: $ 0,06881 $ 0,06881 $ 0,06881 Дізнайтеся більше про ціну FOGNET Token (FOG)

Токеноміка FOGNET Token (FOG): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки FOGNET Token (FOG) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів FOG, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів FOG, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку FOG, досліджуйте ціну токена FOG в реальному часі!

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