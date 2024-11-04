Що таке FIBOS ( FO)

FIBOS is a platform for creating and developing blockchain application ecosystem.FO is the circulation certificate of FIBOS , the equity certificate of resources in FIBOS chain, and the basic value medium in FIBOS ecology. The consensus mechanism of FIBOS is based on DPOS : balanced decentralization and superior performance to meet the requirements of large-scale commercial applications. Unique dual-smart contract development engine and system: Self-developed JavaScript smart contract engine, compatible with eos C++. Easily create your own value network. Simplify the development steps of smart contract. Helping developers and entrepreneurs everywhere step into the Blockchain world. FIBOS DeFi： FIBOS IBC Agreement(https://cross.fo/) supports assets on ETH chain transfer to the FIBOS chain. IBC is an asset-cross-chain solution that truly decentralizes without additional management layers has been introduced, bringing native asset security performance, a better user experience. It supports ETH、USDT、DAI . And it was already listed on Bitpie、Math Wallet. FIBOS DEX Agreement(http://exchange.fo/)，DEX realized decentralized asset transaction which was self-maching by smart contract, and anyone can creat a token & make a trading pair with no requirements,no registration,no KYC.

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Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як FIBOS, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна FO? Скільки вона буде коштувати у 2025, 2026, 2027, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни FIBOS.

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