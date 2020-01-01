Токеноміка XEN Crypto (FMXEN) Дізнайтеся ключову інформацію про XEN Crypto (FMXEN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація XEN Crypto (FMXEN) XEN - це обмінник значення, який працює на принципах самоконтролю. Токен XEN - це цінний об'єкт, призначений для оптимального p2p обміну, тобто як засіб обміну. Офіційний вебсайт: https://xen.network/mainnet Whitepaper: https://xensource.gitbook.io/www.xenpedia.io/about-xen/whitepaper Оглядач блокчейну: https://ftmscan.com/token/0xeF4B763385838FfFc708000f884026B8c0434275 Купити FMXEN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни XEN Crypto (FMXEN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена XEN Crypto (FMXEN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: -- -- -- Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: -- -- -- FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,00000072079 $ 0,00000072079 $ 0,00000072079 Історичний мінімум: -- -- -- Поточна ціна: $ 0,000000000009636 $ 0,000000000009636 $ 0,000000000009636 Дізнайтеся більше про ціну XEN Crypto (FMXEN)

Токеноміка XEN Crypto (FMXEN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки XEN Crypto (FMXEN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів FMXEN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів FMXEN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку FMXEN, досліджуйте ціну токена FMXEN в реальному часі!

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