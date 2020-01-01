Токеноміка FimarkCoin (FMC) Дізнайтеся ключову інформацію про FimarkCoin (FMC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація FimarkCoin (FMC) FMC — це нативний токен біржі FMCPAY, метою якого є спрощення платіжних процесів та забезпечення ефективної спільної оплати комісій за транзакції та витрат на відрядження. FMCPAY Exchange – це криптовалютна та електронна фондова біржа, що належить корпорації FUINRE та зареєстрована для отримання ліцензії на здійснення фінансового бізнесу в США. Вони створюють масштабовані, безпечні рішення на базі блокчейну, які підвищують зручність використання цифрових активів користувачами. Офіційний вебсайт: https://fimarkcoin.com/ Whitepaper: https://fimarkcoin.com/whitepaper.pdf Оглядач блокчейну: https://tronscan.org/#/token20/TF8EjxT89LmcUNKV3fq55oeD5V44V7tjo2 Купити FMC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни FimarkCoin (FMC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена FimarkCoin (FMC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 128,32B $ 128,32B $ 128,32B Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 339,03M $ 339,03M $ 339,03M Історичний максимум: $ 0,0026807 $ 0,0026807 $ 0,0026807 Історичний мінімум: $ 0,000566858026838062 $ 0,000566858026838062 $ 0,000566858026838062 Поточна ціна: $ 0,0026421 $ 0,0026421 $ 0,0026421 Дізнайтеся більше про ціну FimarkCoin (FMC)

Токеноміка FimarkCoin (FMC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки FimarkCoin (FMC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів FMC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів FMC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку FMC, досліджуйте ціну токена FMC в реальному часі!

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