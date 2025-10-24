Що таке Fellaz (FLZ)

Як найпотужніший розважальний ресурс Web2-Web3, Fellaz поєднує традиційні медіа, блокчейн та штучний інтелект, щоб забезпечити захопливі враження для фанатів та розкрити потенціал творців у всьому світі. Як найпотужніший розважальний ресурс Web2-Web3, Fellaz поєднує традиційні медіа, блокчейн та штучний інтелект, щоб забезпечити захопливі враження для фанатів та розкрити потенціал творців у всьому світі.

Проєкт Fellaz доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Fellaz. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.



Крім того, ви можете:

- Перевірити доступність стейкінгу FLZ, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.

- Переглянути огляди й аналітику про Fellaz у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Fellaz безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Fellaz (USD)

Скільки коштуватиме Fellaz (FLZ) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Fellaz (FLZ) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Fellaz.

Перегляньте прогноз ціни Fellaz вже зараз!

Токеноміка Fellaz (FLZ)

Розуміння токеноміки Fellaz (FLZ) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена FLZ зараз!

Як купити Fellaz (FLZ)

Шукаєте як купити Fellaz? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Fellaz на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

FLZ до місцевих валют

Спробувати конвертер

Ресурс Fellaz

Щоб дізнатися більше про Fellaz, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Люди також запитують: Інші запитання про Fellaz Скільки сьогодні коштує Fellaz (FLZ)? Актуальна ціна FLZ у USD становить 0,26662 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних. Яка поточна ціна FLZ до USD? $ 0,26662 . Перегляньте Поточна ціна FLZ до USD —. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів. Яка ринкова капіталізація Fellaz? Ринкова капіталізація FLZ — $ 125,81M USD . Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг. Яка циркуляційна пропозиція FLZ? Циркуляційна пропозиція FLZ — 471,87M USD . Якою була історична максимальна ціна (ATH) FLZ? FLZ досяг історичної максимальної ціни у 7,031902618598005 USD . Якою була історична мінімальна ціна (ATL) FLZ? Історична мінімальна ціна FLZ становила 0,08700985391066055 USD . Який обсяг торгівлі FLZ? Актуальний обсяг торгівлі FLZ за 24 години — $ 51,97K USD . Чи підніметься ціна FLZ цього року? FLZ може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни FLZ для поглибленого аналізу.

Важливі галузеві оновлення для Fellaz (FLZ)

Час (UTC+8) Тип Інформація 10-23 22:32:48 Оновлення в галузі Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху" 10-23 15:34:02 Оновлення в галузі Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня 10-23 01:13:05 Оновлення в галузі Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху" 10-22 21:14:27 Оновлення в галузі Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії 10-22 12:58:37 Оновлення в галузі Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона 10-21 22:34:24 Оновлення в галузі Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році