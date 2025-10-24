Актуальна ціна Fellaz сьогодні становить 0.26662 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни FLZ до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни FLZ на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Fellaz сьогодні становить 0.26662 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни FLZ до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни FLZ на MEXC вже зараз.

Докладніше про FLZ

Інформація про ціну FLZ

Whitepaper FLZ

Офіційний вебсайт FLZ

Токеноміка FLZ

Прогноз ціни FLZ

Історія FLZ

Посібник з купівлі FLZ

Конвертація FLZ у фіатну валюту

Спот FLZ

Премаркет торгівля

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Fellaz

Курс Fellaz (FLZ)

Актуальна ціна 1 FLZ до USD:

$0,26708
$0,26708$0,26708
-0,70%1D
USD
Графік ціни Fellaz (FLZ) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:46:50 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Fellaz (FLZ) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,26358
$ 0,26358$ 0,26358
Мін. за 24 год
$ 0,27393
$ 0,27393$ 0,27393
Макс. за 24 год

$ 0,26358
$ 0,26358$ 0,26358

$ 0,27393
$ 0,27393$ 0,27393

$ 7,031902618598005
$ 7,031902618598005$ 7,031902618598005

$ 0,08700985391066055
$ 0,08700985391066055$ 0,08700985391066055

-0,08%

-0,70%

-1,35%

-1,35%

Актуальна ціна Fellaz (FLZ) становить $ 0,26662. За останні 24 години FLZ торгувався між мінімумом у $ 0,26358 і максимумом у $ 0,27393, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум FLZ становить $ 7,031902618598005, тоді як його історичний мінімум — $ 0,08700985391066055.

Що стосується короткострокових результатів, то FLZ змінився на -0,08% за останню годину, -0,70% за 24 години та на -1,35% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Fellaz (FLZ)

No.278

$ 125,81M
$ 125,81M$ 125,81M

$ 51,97K
$ 51,97K$ 51,97K

$ 533,24M
$ 533,24M$ 533,24M

471,87M
471,87M 471,87M

2 000 000 000
2 000 000 000 2 000 000 000

2 000 000 000
2 000 000 000 2 000 000 000

23,59%

ETH

Поточна ринкова капіталізація Fellaz — $ 125,81M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 51,97K. Циркуляційна пропозиція FLZ — 471,87M, зі загальною пропозицією 2000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 533,24M.

Історія ціни Fellaz (FLZ) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Fellaz за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,0018827-0,70%
30 днів$ -0,02489-8,54%
60 днів$ +0,15917+148,13%
90 днів$ -0,33338-55,57%
Зміна ціни Fellaz сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни FLZ на $ -0,0018827 (-0,70%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Fellaz за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,02489 (-8,54%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Fellaz за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник FLZ змінився на $ +0,15917 (+148,13%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Fellaz за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0,33338 (-55,57%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Fellaz (FLZ)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Fellaz зараз.

Що таке Fellaz (FLZ)

Як найпотужніший розважальний ресурс Web2-Web3, Fellaz поєднує традиційні медіа, блокчейн та штучний інтелект, щоб забезпечити захопливі враження для фанатів та розкрити потенціал творців у всьому світі.

Проєкт Fellaz доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Fellaz. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу FLZ, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Fellaz у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Fellaz безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Fellaz (USD)

Скільки коштуватиме Fellaz (FLZ) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Fellaz (FLZ) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Fellaz.

Перегляньте прогноз ціни Fellaz вже зараз!

Токеноміка Fellaz (FLZ)

Розуміння токеноміки Fellaz (FLZ) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена FLZ зараз!

Як купити Fellaz (FLZ)

Шукаєте як купити Fellaz? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Fellaz на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

FLZ до місцевих валют

1 Fellaz (FLZ) до VND
7 016,1053
1 Fellaz (FLZ) до AUD
A$0,4079286
1 Fellaz (FLZ) до GBP
0,199965
1 Fellaz (FLZ) до EUR
0,2292932
1 Fellaz (FLZ) до USD
$0,26662
1 Fellaz (FLZ) до MYR
RM1,1251364
1 Fellaz (FLZ) до TRY
11,211371
1 Fellaz (FLZ) до JPY
¥40,52624
1 Fellaz (FLZ) до ARS
ARS$395,5760954
1 Fellaz (FLZ) до RUB
21,7082004
1 Fellaz (FLZ) до INR
23,4065698
1 Fellaz (FLZ) до IDR
Rp4 443,6648892
1 Fellaz (FLZ) до PHP
15,6345968
1 Fellaz (FLZ) до EGP
￡E.12,6857796
1 Fellaz (FLZ) до BRL
R$1,4344156
1 Fellaz (FLZ) до CAD
C$0,373268
1 Fellaz (FLZ) до BDT
32,580964
1 Fellaz (FLZ) до NGN
389,225207
1 Fellaz (FLZ) до COP
$1 041,484375
1 Fellaz (FLZ) до ZAR
R.4,6205246
1 Fellaz (FLZ) до UAH
11,1420498
1 Fellaz (FLZ) до TZS
T.Sh.663,2332472
1 Fellaz (FLZ) до VES
Bs56,52344
1 Fellaz (FLZ) до CLP
$252,22252
1 Fellaz (FLZ) до PKR
Rs75,2721584
1 Fellaz (FLZ) до KZT
143,1109512
1 Fellaz (FLZ) до THB
฿8,7424698
1 Fellaz (FLZ) до TWD
NT$8,2092298
1 Fellaz (FLZ) до AED
د.إ0,9784954
1 Fellaz (FLZ) до CHF
Fr0,2106298
1 Fellaz (FLZ) до HKD
HK$2,0716374
1 Fellaz (FLZ) до AMD
֏101,7235286
1 Fellaz (FLZ) до MAD
.د.م2,4609026
1 Fellaz (FLZ) до MXN
$4,905808
1 Fellaz (FLZ) до SAR
ريال0,999825
1 Fellaz (FLZ) до ETB
Br40,2622862
1 Fellaz (FLZ) до KES
KSh34,3566532
1 Fellaz (FLZ) до JOD
د.أ0,18903358
1 Fellaz (FLZ) до PLN
0,9704968
1 Fellaz (FLZ) до RON
лв1,1651294
1 Fellaz (FLZ) до SEK
kr2,5035618
1 Fellaz (FLZ) до BGN
лв0,4479216
1 Fellaz (FLZ) до HUF
Ft89,5896524
1 Fellaz (FLZ) до CZK
5,5830228
1 Fellaz (FLZ) до KWD
د.ك0,08158572
1 Fellaz (FLZ) до ILS
0,8771798
1 Fellaz (FLZ) до BOB
Bs1,8370118
1 Fellaz (FLZ) до AZN
0,453254
1 Fellaz (FLZ) до TJS
SM2,4609026
1 Fellaz (FLZ) до GEL
0,7225402
1 Fellaz (FLZ) до AOA
Kz243,9333042
1 Fellaz (FLZ) до BHD
.د.ب0,10024912
1 Fellaz (FLZ) до BMD
$0,26662
1 Fellaz (FLZ) до DKK
kr1,7143666
1 Fellaz (FLZ) до HNL
L6,9827778
1 Fellaz (FLZ) до MUR
12,1365424
1 Fellaz (FLZ) до NAD
$4,6178584
1 Fellaz (FLZ) до NOK
kr2,6608676
1 Fellaz (FLZ) до NZD
$0,4612526
1 Fellaz (FLZ) до PAB
B/.0,26662
1 Fellaz (FLZ) до PGK
K1,1224702
1 Fellaz (FLZ) до QAR
ر.ق0,9678306
1 Fellaz (FLZ) до RSD
дин.26,9072904
1 Fellaz (FLZ) до UZS
soʻm3 212,2884178
1 Fellaz (FLZ) до ALL
L22,182784
1 Fellaz (FLZ) до ANG
ƒ0,4772498
1 Fellaz (FLZ) до AWG
ƒ0,479916
1 Fellaz (FLZ) до BBD
$0,53324
1 Fellaz (FLZ) до BAM
KM0,4479216
1 Fellaz (FLZ) до BIF
Fr784,12942
1 Fellaz (FLZ) до BND
$0,3439398
1 Fellaz (FLZ) до BSD
$0,26662
1 Fellaz (FLZ) до JMD
$42,672531
1 Fellaz (FLZ) до KHR
1 070,7619172
1 Fellaz (FLZ) до KMF
Fr113,04688
1 Fellaz (FLZ) до LAK
5 796,0868406
1 Fellaz (FLZ) до LKR
රු80,6952092
1 Fellaz (FLZ) до MDL
L4,5112104
1 Fellaz (FLZ) до MGA
Ar1 190,2663336
1 Fellaz (FLZ) до MOP
P2,1276276
1 Fellaz (FLZ) до MVR
4,079286
1 Fellaz (FLZ) до MWK
MK461,279262
1 Fellaz (FLZ) до MZN
MT17,0396842
1 Fellaz (FLZ) до NPR
रु37,3721254
1 Fellaz (FLZ) до PYG
1 877,53804
1 Fellaz (FLZ) до RWF
Fr386,33238
1 Fellaz (FLZ) до SBD
$2,1916164
1 Fellaz (FLZ) до SCR
3,6820222
1 Fellaz (FLZ) до SRD
$10,5821478
1 Fellaz (FLZ) до SVC
$2,3249264
1 Fellaz (FLZ) до SZL
L4,6151922
1 Fellaz (FLZ) до TMT
m0,93317
1 Fellaz (FLZ) до TND
د.ت0,7811966
1 Fellaz (FLZ) до TTD
$1,8023512
1 Fellaz (FLZ) до UGX
Sh928,90408
1 Fellaz (FLZ) до XAF
Fr150,37368
1 Fellaz (FLZ) до XCD
$0,719874
1 Fellaz (FLZ) до XOF
Fr150,37368
1 Fellaz (FLZ) до XPF
Fr27,19524
1 Fellaz (FLZ) до BWP
P3,5647094
1 Fellaz (FLZ) до BZD
$0,53324
1 Fellaz (FLZ) до CVE
$25,302238
1 Fellaz (FLZ) до DJF
Fr47,19174
1 Fellaz (FLZ) до DOP
$16,9783616
1 Fellaz (FLZ) до DZD
د.ج34,687262
1 Fellaz (FLZ) до FJD
$0,6105598
1 Fellaz (FLZ) до GNF
Fr2 298,2644
1 Fellaz (FLZ) до GTQ
Q2,0369768
1 Fellaz (FLZ) до GYD
$55,6249306
1 Fellaz (FLZ) до ISK
kr32,52764

Ресурс Fellaz

Щоб дізнатися більше про Fellaz, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтFellaz
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Fellaz

Скільки сьогодні коштує Fellaz (FLZ)?
Актуальна ціна FLZ у USD становить 0,26662 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна FLZ до USD?
Поточна ціна FLZ до USD — $ 0,26662. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Fellaz?
Ринкова капіталізація FLZ — $ 125,81M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція FLZ?
Циркуляційна пропозиція FLZ — 471,87M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) FLZ?
FLZ досяг історичної максимальної ціни у 7,031902618598005 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) FLZ?
Історична мінімальна ціна FLZ становила 0,08700985391066055 USD.
Який обсяг торгівлі FLZ?
Актуальний обсяг торгівлі FLZ за 24 години — $ 51,97K USD.
Чи підніметься ціна FLZ цього року?
FLZ може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни FLZ для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:46:50 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Fellaz (FLZ)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор FLZ до USD

Сума

FLZ
FLZ
USD
USD

1 FLZ = 0,26662 USD

Торгувати FLZ

FLZ/USDT
$0,26708
$0,26708$0,26708
-1,05%

Приєднуйтесь до MEXC сьогодні

Комісія спотового мейкера — --, комісія спотового тейкера — --
Комісія ф'ючерсного мейкера — --, комісія ф'ючерсного тейкера — --