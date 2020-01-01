Токеноміка Fly Niza (FLYN) Дізнайтеся ключову інформацію про Fly Niza (FLYN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Fly Niza (FLYN) Fly Niza — це все про веселощі у світі криптовалют. У той час як інші токени зосереджені на корисності, Fly Niza фокусується на тому, щоб принести в простір сміх, азарт і свіже відчуття свободи. Цей мемкоїн створений на BNB Chain і призначений для тих, хто хоче насолоджуватися процесом без тиску складних обіцянок. Офіційний вебсайт: https://www.flyniza.com/ Whitepaper: https://www.flyniza.com/whitepaper.pdf Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/token/0x4c777cbef04c5548cfa303ff25d9a0b9f5d88951 Купити FLYN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Fly Niza (FLYN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Fly Niza (FLYN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: -- -- -- Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: -- -- -- FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 1,6499 $ 1,6499 $ 1,6499 Історичний мінімум: -- -- -- Поточна ціна: $ 0,0000000000000065 $ 0,0000000000000065 $ 0,0000000000000065 Дізнайтеся більше про ціну Fly Niza (FLYN)

Токеноміка Fly Niza (FLYN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Fly Niza (FLYN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів FLYN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів FLYN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку FLYN, досліджуйте ціну токена FLYN в реальному часі!

Як купити FLYN Зацікавлені в додаванні Fly Niza (FLYN) у свій портфель? MEXC підтримує різні способи купівлі FLYN, включаючи кредитні картки, банківські перекази та P2P-торгівлю. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC робить купівлю криптовалюти простою та безпечною. Дізнайтеся, як купити FLYN на MEXC зараз!

Історія ціни Fly Niza (FLYN) Аналіз історії ціни FLYN допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу. Досліджуйте сторію ціни FLYN прямо зараз!

Прогноз ціни FLYN Хочете знати, куди рухається FLYN? Наша сторінка прогнозу ціни FLYN поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена FLYN зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!