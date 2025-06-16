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Курс Fly Niza (FLYN)

USD

Графік ціни Fly Niza (FLYN) в реальному часі

$0.0000000000109
$0.0000000000109$0.0000000000109
-27.33%(1D)

Дані та інформація про ціну FLYN в реальному часі

Поточна ціна Fly Niza (FLYN) сьогодні становить 0.00000000001092 USD з поточною ринковою капіталізацією -- USD. Ціна FLYN у USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринку Fly Niza:
- Обсяг торгівлі за 24 год – $ 502.17K USD
- Зміна ціни Fly Niza протягом дня – -27.33%
- Циркуляційна пропозиція – -- USD

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Цінові показники FLYNUSD

Відстежуйте зміни ціни на Fly Niza за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.0000000000040993-27.33%
30 днів$ -0.00000799998908-100.00%
60 днів$ -0.07049999998908-100.00%
90 днів$ -0.09999999998908-100.00%
Зміна ціни Fly Niza сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни FLYN на $ -0.0000000000040993 (-27.33%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Fly Niza за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0.00000799998908 (-100.00%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Fly Niza за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник FLYN змінився на $ -0.07049999998908 (-100.00%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Fly Niza за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0.09999999998908 (-100.00%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Інформація про ціну FLYN

Ознайомтеся з останніми даними про ціну Fly Niza: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.0000000000106
$ 0.0000000000106$ 0.0000000000106

$ 0.000000000033
$ 0.000000000033$ 0.000000000033

$ 1.6499
$ 1.6499$ 1.6499

-37.50%

-27.33%

-93.06%

Ринкова інформація FLYN

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

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$ 502.17K
$ 502.17K$ 502.17K

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Що таке Fly Niza (FLYN)

Fly Niza — це все про веселощі у світі криптовалют. У той час як інші токени зосереджені на корисності, Fly Niza фокусується на тому, щоб принести в простір сміх, азарт і свіже відчуття свободи. Цей мемкоїн створений на BNB Chain і призначений для тих, хто хоче насолоджуватися процесом без тиску складних обіцянок.

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Прогноз курсу Fly Niza

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як Fly Niza, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна FLYN? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни Fly Niza.

Історія ціни Fly Niza

Відстеження траєкторії ціни FLYN надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії FLYN. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни Fly Niza.

Токеноміка Fly Niza (FLYN)

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FLYN до місцевих валют

1 FLYN до VND
0.0000002873598
1 FLYN до AUD
A$0.0000000000165984
1 FLYN до GBP
0.0000000000079716
1 FLYN до EUR
0.0000000000093912
1 FLYN до USD
$0.00000000001092
1 FLYN до MYR
RM0.0000000000463008
1 FLYN до TRY
0.000000000429702
1 FLYN до JPY
¥0.0000000015754284
1 FLYN до RUB
0.0000000008585304
1 FLYN до INR
0.0000000009390108
1 FLYN до IDR
Rp0.0000001790163648
1 FLYN до KRW
0.0000000148368948
1 FLYN до PHP
0.0000000006154512
1 FLYN до EGP
￡E.0.0000000005488392
1 FLYN до BRL
R$0.0000000000601692
1 FLYN до CAD
C$0.000000000014742
1 FLYN до BDT
0.0000000013348608
1 FLYN до NGN
0.0000000168778428
1 FLYN до UAH
0.000000000453726
1 FLYN до VES
Bs0.000000001092
1 FLYN до PKR
Rs0.0000000030899232
1 FLYN до KZT
0.000000005597046
1 FLYN до THB
฿0.0000000003540264
1 FLYN до TWD
NT$0.0000000003212664
1 FLYN до AED
د.إ0.0000000000400764
1 FLYN до CHF
Fr0.0000000000088452
1 FLYN до HKD
HK$0.0000000000856128
1 FLYN до MAD
.د.م0.000000000099372
1 FLYN до MXN
$0.0000000002066064

Ресурс Fly Niza

Щоб дізнатися більше про Fly Niza, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтFly Niza
Оглядач блокчейну

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1 FLYN = 0.00000000001092 USD

Торгівля

FLYNUSDT
$0.00000000001092
$0.00000000001092$0.00000000001092
-65.69%

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