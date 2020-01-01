Токеноміка Fly Trade (FLY) Дізнайтеся ключову інформацію про Fly Trade (FLY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Fly Trade (FLY) Fly Trade поєднує ліквідність від DEX, протоколів DeFi та мостів, щоб гарантувати кращі ціни в порівнянні з провідними агрегаторами, забезпечуючи при цьому бездоганний інтерфейс користувача. Офіційний вебсайт: https://www.fly.trade/ Whitepaper: https://docs.fly.trade/ Оглядач блокчейну: https://sonicscan.org/token/0x6c9B3A74ae4779da5Ca999371eE8950e8DB3407f Купити FLY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Fly Trade (FLY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Fly Trade (FLY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: -- -- -- Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: -- -- -- FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,9093 $ 0,9093 $ 0,9093 Історичний мінімум: -- -- -- Поточна ціна: $ 0,09656 $ 0,09656 $ 0,09656 Дізнайтеся більше про ціну Fly Trade (FLY)

Токеноміка Fly Trade (FLY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Fly Trade (FLY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів FLY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів FLY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку FLY, досліджуйте ціну токена FLY в реальному часі!

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