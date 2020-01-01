Токеноміка Flex Ungovernance (FLX) Дізнайтеся ключову інформацію про Flex Ungovernance (FLX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Flex Ungovernance (FLX) Система RAI матиме децентралізовані стимули безпеки через токен неуправління Reflexer, FLX. Принцип "неуправління" походить від нашого бажання поступово усунути людський контроль із системи RAI, таким чином зробивши її соціально масштабованою. Офіційний вебсайт: https://reflexer.finance/ Whitepaper: http://docs.reflexer.finance/ Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x6243d8cea23066d098a15582d81a598b4e8391f4 Купити FLX зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Flex Ungovernance (FLX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Flex Ungovernance (FLX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 498,64K $ 498,64K $ 498,64K Загальна пропозиція: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M Циркуляційна пропозиція: $ 193,80K $ 193,80K $ 193,80K FDV (повністю розведена вартість): $ 2,57M $ 2,57M $ 2,57M Історичний максимум: $ 949,59 $ 949,59 $ 949,59 Історичний мінімум: $ 1,154160395878768 $ 1,154160395878768 $ 1,154160395878768 Поточна ціна: $ 2,573 $ 2,573 $ 2,573 Дізнайтеся більше про ціну Flex Ungovernance (FLX)

Токеноміка Flex Ungovernance (FLX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Flex Ungovernance (FLX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів FLX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів FLX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку FLX, досліджуйте ціну токена FLX в реальному часі!

Як купити FLX Зацікавлені в додаванні Flex Ungovernance (FLX) у свій портфель? MEXC підтримує різні способи купівлі FLX, включаючи кредитні картки, банківські перекази та P2P-торгівлю. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC робить купівлю криптовалюти простою та безпечною. Дізнайтеся, як купити FLX на MEXC зараз!

Історія ціни Flex Ungovernance (FLX) Аналіз історії ціни FLX допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу. Досліджуйте сторію ціни FLX прямо зараз!

Прогноз ціни FLX Хочете знати, куди рухається FLX? Наша сторінка прогнозу ціни FLX поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена FLX зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!