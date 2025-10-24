Актуальна ціна Flux AI сьогодні становить 0.0004119 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни FLUXAI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни FLUXAI на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Flux AI сьогодні становить 0.0004119 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни FLUXAI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни FLUXAI на MEXC вже зараз.

Курс Flux AI (FLUXAI)

$0,0004091
+92,42%1D
+92,42%1D
Інформація щодо ціни Flux AI (FLUXAI) (USD)

$ 0,0001074
$ 0,0001074$ 0,0001074
$ 0,00045
$ 0,00045$ 0,00045
$ 0,0001074
$ 0,0001074$ 0,0001074

$ 0,00045
$ 0,00045$ 0,00045

+3,25%

+92,42%

-80,16%

-80,16%

Актуальна ціна Flux AI (FLUXAI) становить $ 0,0004119. За останні 24 години FLUXAI торгувався між мінімумом у $ 0,0001074 і максимумом у $ 0,00045, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум FLUXAI становить --, тоді як його історичний мінімум — --.

Що стосується короткострокових результатів, то FLUXAI змінився на +3,25% за останню годину, +92,42% за 24 години та на -80,16% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

$ 1,18M
$ 1,18M$ 1,18M

$ 411,90K
$ 411,90K$ 411,90K

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

BASE

Поточна ринкова капіталізація Flux AI — --, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1,18M. Циркуляційна пропозиція FLUXAI — --, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 411,90K.

Відстежуйте зміни ціни на Flux AI за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,000196492+92,42%
30 днів$ -0,0005881-58,81%
60 днів$ -0,0005881-58,81%
90 днів$ -0,0005881-58,81%
Сьогодні зафіксовано зміну ціни FLUXAI на $ +0,000196492 (+92,42%), що відображає його останню ринкову активність.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,0005881 (-58,81%), що показує короткострокову динаміку токена.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник FLUXAI змінився на $ -0,0005881 (-58,81%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0,0005881 (-58,81%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Flux AI (FLUXAI)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Flux AI зараз.

Що таке Flux AI (FLUXAI)

Майбутнє творчості, де ШІ зустрічається з уявою #FLUXAI

Проєкт Flux AI доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Flux AI. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу FLUXAI, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Flux AI у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Flux AI безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Flux AI (USD)

Скільки коштуватиме Flux AI (FLUXAI) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Flux AI (FLUXAI) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Flux AI.

Перегляньте прогноз ціни Flux AI вже зараз!

Токеноміка Flux AI (FLUXAI)

Розуміння токеноміки Flux AI (FLUXAI) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена FLUXAI зараз!

Як купити Flux AI (FLUXAI)

Шукаєте як купити Flux AI? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Flux AI на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

FLUXAI до місцевих валют

1 Flux AI (FLUXAI) до VND
10,8391485
1 Flux AI (FLUXAI) до AUD
A$0,000630207
1 Flux AI (FLUXAI) до GBP
0,000308925
1 Flux AI (FLUXAI) до EUR
0,000354234
1 Flux AI (FLUXAI) до USD
$0,0004119
1 Flux AI (FLUXAI) до MYR
RM0,001738218
1 Flux AI (FLUXAI) до TRY
0,017320395
1 Flux AI (FLUXAI) до JPY
¥0,0626088
1 Flux AI (FLUXAI) до ARS
ARS$0,611123673
1 Flux AI (FLUXAI) до RUB
0,033536898
1 Flux AI (FLUXAI) до INR
0,036160701
1 Flux AI (FLUXAI) до IDR
Rp6,864997254
1 Flux AI (FLUXAI) до PHP
0,024153816
1 Flux AI (FLUXAI) до EGP
￡E.0,019598202
1 Flux AI (FLUXAI) до BRL
R$0,002216022
1 Flux AI (FLUXAI) до CAD
C$0,00057666
1 Flux AI (FLUXAI) до BDT
0,05033418
1 Flux AI (FLUXAI) до NGN
0,601312215
1 Flux AI (FLUXAI) до COP
$1,608984375
1 Flux AI (FLUXAI) до ZAR
R.0,007138227
1 Flux AI (FLUXAI) до UAH
0,017213301
1 Flux AI (FLUXAI) до TZS
T.Sh.1,024625964
1 Flux AI (FLUXAI) до VES
Bs0,0873228
1 Flux AI (FLUXAI) до CLP
$0,3896574
1 Flux AI (FLUXAI) до PKR
Rs0,116287608
1 Flux AI (FLUXAI) до KZT
0,221091444
1 Flux AI (FLUXAI) до THB
฿0,013506201
1 Flux AI (FLUXAI) до TWD
NT$0,012682401
1 Flux AI (FLUXAI) до AED
د.إ0,001511673
1 Flux AI (FLUXAI) до CHF
Fr0,000325401
1 Flux AI (FLUXAI) до HKD
HK$0,003200463
1 Flux AI (FLUXAI) до AMD
֏0,157152207
1 Flux AI (FLUXAI) до MAD
.د.م0,003801837
1 Flux AI (FLUXAI) до MXN
$0,00757896
1 Flux AI (FLUXAI) до SAR
ريال0,001544625
1 Flux AI (FLUXAI) до ETB
Br0,062201019
1 Flux AI (FLUXAI) до KES
KSh0,053077434
1 Flux AI (FLUXAI) до JOD
د.أ0,0002920371
1 Flux AI (FLUXAI) до PLN
0,001499316
1 Flux AI (FLUXAI) до RON
лв0,001800003
1 Flux AI (FLUXAI) до SEK
kr0,003867741
1 Flux AI (FLUXAI) до BGN
лв0,000691992
1 Flux AI (FLUXAI) до HUF
Ft0,138406638
1 Flux AI (FLUXAI) до CZK
0,008625186
1 Flux AI (FLUXAI) до KWD
د.ك0,0001260414
1 Flux AI (FLUXAI) до ILS
0,001355151
1 Flux AI (FLUXAI) до BOB
Bs0,002837991
1 Flux AI (FLUXAI) до AZN
0,00070023
1 Flux AI (FLUXAI) до TJS
SM0,003801837
1 Flux AI (FLUXAI) до GEL
0,001116249
1 Flux AI (FLUXAI) до AOA
Kz0,376851429
1 Flux AI (FLUXAI) до BHD
.د.ب0,0001548744
1 Flux AI (FLUXAI) до BMD
$0,0004119
1 Flux AI (FLUXAI) до DKK
kr0,002648517
1 Flux AI (FLUXAI) до HNL
L0,010787661
1 Flux AI (FLUXAI) до MUR
0,018749688
1 Flux AI (FLUXAI) до NAD
$0,007134108
1 Flux AI (FLUXAI) до NOK
kr0,004110762
1 Flux AI (FLUXAI) до NZD
$0,000712587
1 Flux AI (FLUXAI) до PAB
B/.0,0004119
1 Flux AI (FLUXAI) до PGK
K0,001734099
1 Flux AI (FLUXAI) до QAR
ر.ق0,001495197
1 Flux AI (FLUXAI) до RSD
дин.0,041568948
1 Flux AI (FLUXAI) до UZS
soʻm4,962649461
1 Flux AI (FLUXAI) до ALL
L0,03427008
1 Flux AI (FLUXAI) до ANG
ƒ0,000737301
1 Flux AI (FLUXAI) до AWG
ƒ0,00074142
1 Flux AI (FLUXAI) до BBD
$0,0008238
1 Flux AI (FLUXAI) до BAM
KM0,000691992
1 Flux AI (FLUXAI) до BIF
Fr1,2113979
1 Flux AI (FLUXAI) до BND
$0,000531351
1 Flux AI (FLUXAI) до BSD
$0,0004119
1 Flux AI (FLUXAI) до JMD
$0,065924595
1 Flux AI (FLUXAI) до KHR
1,654215114
1 Flux AI (FLUXAI) до KMF
Fr0,1746456
1 Flux AI (FLUXAI) до LAK
8,954347647
1 Flux AI (FLUXAI) до LKR
රු0,124665654
1 Flux AI (FLUXAI) до MDL
L0,006969348
1 Flux AI (FLUXAI) до MGA
Ar1,838836932
1 Flux AI (FLUXAI) до MOP
P0,003286962
1 Flux AI (FLUXAI) до MVR
0,00630207
1 Flux AI (FLUXAI) до MWK
MK0,71262819
1 Flux AI (FLUXAI) до MZN
MT0,026324529
1 Flux AI (FLUXAI) до NPR
रु0,057736023
1 Flux AI (FLUXAI) до PYG
2,9005998
1 Flux AI (FLUXAI) до RWF
Fr0,5968431
1 Flux AI (FLUXAI) до SBD
$0,003385818
1 Flux AI (FLUXAI) до SCR
0,005688339
1 Flux AI (FLUXAI) до SRD
$0,016348311
1 Flux AI (FLUXAI) до SVC
$0,003591768
1 Flux AI (FLUXAI) до SZL
L0,007129989
1 Flux AI (FLUXAI) до TMT
m0,00144165
1 Flux AI (FLUXAI) до TND
د.ت0,001206867
1 Flux AI (FLUXAI) до TTD
$0,002784444
1 Flux AI (FLUXAI) до UGX
Sh1,4350596
1 Flux AI (FLUXAI) до XAF
Fr0,2323116
1 Flux AI (FLUXAI) до XCD
$0,00111213
1 Flux AI (FLUXAI) до XOF
Fr0,2323116
1 Flux AI (FLUXAI) до XPF
Fr0,0420138
1 Flux AI (FLUXAI) до BWP
P0,005507103
1 Flux AI (FLUXAI) до BZD
$0,0008238
1 Flux AI (FLUXAI) до CVE
$0,03908931
1 Flux AI (FLUXAI) до DJF
Fr0,0729063
1 Flux AI (FLUXAI) до DOP
$0,026229792
1 Flux AI (FLUXAI) до DZD
د.ج0,05358819
1 Flux AI (FLUXAI) до FJD
$0,000943251
1 Flux AI (FLUXAI) до GNF
Fr3,550578
1 Flux AI (FLUXAI) до GTQ
Q0,003146916
1 Flux AI (FLUXAI) до GYD
$0,085934697
1 Flux AI (FLUXAI) до ISK
kr0,0502518

Щоб дізнатися більше про Flux AI, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Люди також запитують: Інші запитання про Flux AI

Скільки сьогодні коштує Flux AI (FLUXAI)?
Актуальна ціна FLUXAI у USD становить 0,0004119 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна FLUXAI до USD?
Поточна ціна FLUXAI до USD — $ 0,0004119. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Flux AI?
Ринкова капіталізація FLUXAI — -- USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція FLUXAI?
Циркуляційна пропозиція FLUXAI — -- USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) FLUXAI?
FLUXAI досяг історичної максимальної ціни у -- USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) FLUXAI?
Історична мінімальна ціна FLUXAI становила -- USD.
Який обсяг торгівлі FLUXAI?
Актуальний обсяг торгівлі FLUXAI за 24 години — $ 1,18M USD.
Чи підніметься ціна FLUXAI цього року?
FLUXAI може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни FLUXAI для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для Flux AI (FLUXAI)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

