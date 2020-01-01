Токеноміка Sunflower Land (FLOWER) Дізнайтеся ключову інформацію про Sunflower Land (FLOWER), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Sunflower Land (FLOWER) Sunflower Land — це рольова гра з відкритим вихідним кодом, в якій гравці досліджують чарівний всесвіт, торгують та відкривають колекційні предмети. Офіційний вебсайт: https://sunflower-land.com Whitepaper: https://docs.sunflower-land.com/getting-started/usdflower-erc20 Оглядач блокчейну: https://basescan.org/token/0x3E12b9d6A4D12cd9b4a6d613872d0Eb32f68b380 Купити FLOWER зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Sunflower Land (FLOWER) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Sunflower Land (FLOWER), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: -- -- -- Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: -- -- -- FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,1735 $ 0,1735 $ 0,1735 Історичний мінімум: -- -- -- Поточна ціна: $ 0,1197 $ 0,1197 $ 0,1197 Дізнайтеся більше про ціну Sunflower Land (FLOWER)

Токеноміка Sunflower Land (FLOWER): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Sunflower Land (FLOWER) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів FLOWER, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів FLOWER, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку FLOWER, досліджуйте ціну токена FLOWER в реальному часі!

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