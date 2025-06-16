Логотип Sunflower Land

Курс Sunflower Land (FLOWER)

USD

Графік ціни Sunflower Land (FLOWER) в реальному часі

$0,1327
$0,1327$0,1327
+0,22%(1D)

Дані та інформація про ціну FLOWER в реальному часі

Поточна ціна Sunflower Land (FLOWER) сьогодні становить 0,1327 USD з поточною ринковою капіталізацією -- USD. Ціна FLOWER у USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринку Sunflower Land:
- Обсяг торгівлі за 24 год – $ 2,31K USD
- Зміна ціни Sunflower Land протягом дня – +0,22%
- Циркуляційна пропозиція – -- USD

Отримуйте оновлення цін FLOWER до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни FLOWER.

Цінові показники FLOWERUSD

Відстежуйте зміни ціни на Sunflower Land за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,000291+0,22%
30 днів$ +0,0527+65,87%
60 днів$ +0,0527+65,87%
90 днів$ +0,0527+65,87%
Зміна ціни Sunflower Land сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни FLOWER на $ +0,000291 (+0,22%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Sunflower Land за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0,0527 (+65,87%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Sunflower Land за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник FLOWER змінився на $ +0,0527 (+65,87%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Sunflower Land за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,0527 (+65,87%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Інформація про ціну FLOWER

Ознайомтеся з останніми даними про ціну Sunflower Land: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0,1321
$ 0,1321$ 0,1321

$ 0,1375
$ 0,1375$ 0,1375

$ 0,1735
$ 0,1735$ 0,1735

+0,45%

+0,22%

-16,60%

Ринкова інформація FLOWER

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

--
----

$ 2,31K
$ 2,31K$ 2,31K

--
----

Що таке Sunflower Land (FLOWER)

Sunflower Land — це рольова гра з відкритим вихідним кодом, в якій гравці досліджують чарівний всесвіт, торгують та відкривають колекційні предмети.

Проєкт Sunflower Land доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Sunflower Land. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу FLOWER, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Sunflower Land у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Sunflower Land безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз курсу Sunflower Land

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як Sunflower Land, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна FLOWER? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни Sunflower Land.

Історія ціни Sunflower Land

Відстеження траєкторії ціни FLOWER надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії FLOWER. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни Sunflower Land.

Токеноміка Sunflower Land (FLOWER)

Розуміння токеноміки Sunflower Land (FLOWER) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена FLOWER зараз!

Як купити Sunflower Land (FLOWER)

Шукаєте як купити Sunflower Land? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Sunflower Land на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

FLOWER до місцевих валют

1 FLOWER до VND
3 492,0005
1 FLOWER до AUD
A$0,201704
1 FLOWER до GBP
0,096871
1 FLOWER до EUR
0,114122
1 FLOWER до USD
$0,1327
1 FLOWER до MYR
RM0,562648
1 FLOWER до TRY
5,221745
1 FLOWER до JPY
¥19,144629
1 FLOWER до RUB
10,432874
1 FLOWER до INR
11,410873
1 FLOWER до IDR
Rp2 175,409488
1 FLOWER до KRW
180,298163
1 FLOWER до PHP
7,478972
1 FLOWER до EGP
￡E.6,669502
1 FLOWER до BRL
R$0,731177
1 FLOWER до CAD
C$0,179145
1 FLOWER до BDT
16,221248
1 FLOWER до NGN
205,099793
1 FLOWER до UAH
5,513685
1 FLOWER до VES
Bs13,27
1 FLOWER до PKR
Rs37,548792
1 FLOWER до KZT
68,015385
1 FLOWER до THB
฿4,302134
1 FLOWER до TWD
NT$3,904034
1 FLOWER до AED
د.إ0,487009
1 FLOWER до CHF
Fr0,107487
1 FLOWER до HKD
HK$1,040368
1 FLOWER до MAD
.د.م1,20757
1 FLOWER до MXN
$2,510684

Ресурс Sunflower Land

Щоб дізнатися більше про Sunflower Land, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтSunflower Land
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Sunflower Land

Головні новини

Що таке IKA Crypto? Повний посібник по Zero Trust MPC Token

Цей всебічний посібник досліджує інноваційний підхід IKA до інтеграції блокчейнів, його унікальну технологію dWallet, токеноміку та реальні застосування. Чи є ви розробником, який шукає вдосконалені рішення інфраструктури, чи інвестором, зацікавленим у технології блокчейн наступного покоління, ця стаття надає суттєві відомості про те, як IKA трансформує майбутнє децентралізованих фінансів та крос-лінейних операцій.

June 16, 2025

Що таке AURA Coin? Повний посібник по вірусному культурному токену Solana

Цей комплексний посібник досліджує AURA (Aura on Solana), революційний культурний монета, яка перетворилася з ініціативи блокчейну розкішного бренду на один з найвірусніших мемекоїнів у мережі Solana. Чи цікавлять вас нещодавні вибухові 4800% зростання ціни, унікальна інтеграція в соціальні мережі або підлягаюча технологія, яка живить це культурне явище, ця стаття надає основні уявлення про екосистему монети AURA, токеноміку та майбутній потенціал у змінному ландшафті соціальних фінансів.

June 12, 2025

Що таке Go! SmartChain AI (GSMC)? Повний посібник по революції RealFi, що працює на штучному інтелекті

Цей всебічний посібник досліджує GSMC, вихідний газовий токен, що живить цю революційну екосистему, розглядаючи його унікальні особливості, реальні застосування та потенціал перетворити спосіб, яким ми взаємодіємо з цифровими та фізичними активами. Незалежно від того, чи є ви новаком у криптовалюті, який прагне зрозуміти блокчейн-рішення наступного покоління, чи досвідченим інвестором, що оцінює нові можливості, ця стаття надає важливі висновки щодо місії Go! SmartChain AI розблокувати ринок глобальних активів обсягом 400 трильйонів доларів через токенізацію, що керується штучним інтелектом, і децентралізовані фінанси.

June 12, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор

Сума

FLOWER
FLOWER
USD
USD

1 FLOWER = 0,1327 USD

Торгівля

FLOWERUSDT
$0,1327
$0,1327$0,1327
-2,22%

Приєднуйтесь до MEXC сьогодні

Комісія спотового мейкера — --, комісія спотового тейкера — --
Комісія ф'ючерсного мейкера — --, комісія ф'ючерсного тейкера — --