Актуальна ціна Fleek сьогодні становить 0.2115 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни FLK до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни FLK на MEXC вже зараз.

Логотип Fleek

Курс Fleek (FLK)

Актуальна ціна 1 FLK до USD:

$0,2116
$0,2116$0,2116
+0,09%1D
USD
Графік ціни Fleek (FLK) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 17:28:32 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Fleek (FLK) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,2003
$ 0,2003$ 0,2003
Мін. за 24 год
$ 0,2374
$ 0,2374$ 0,2374
Макс. за 24 год

$ 0,2003
$ 0,2003$ 0,2003

$ 0,2374
$ 0,2374$ 0,2374

$ 0,6289933396082115
$ 0,6289933396082115$ 0,6289933396082115

$ 0,11349214572806128
$ 0,11349214572806128$ 0,11349214572806128

+1,48%

+0,09%

-0,43%

-0,43%

Актуальна ціна Fleek (FLK) становить $ 0,2115. За останні 24 години FLK торгувався між мінімумом у $ 0,2003 і максимумом у $ 0,2374, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум FLK становить $ 0,6289933396082115, тоді як його історичний мінімум — $ 0,11349214572806128.

Що стосується короткострокових результатів, то FLK змінився на +1,48% за останню годину, +0,09% за 24 години та на -0,43% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Fleek (FLK)

No.1498

$ 4,23M
$ 4,23M$ 4,23M

$ 270,26K
$ 270,26K$ 270,26K

$ 21,15M
$ 21,15M$ 21,15M

20,00M
20,00M 20,00M

100 000 000
100 000 000 100 000 000

100 000 000
100 000 000 100 000 000

20,00%

BASE

Поточна ринкова капіталізація Fleek — $ 4,23M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 270,26K. Циркуляційна пропозиція FLK — 20,00M, зі загальною пропозицією 100000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 21,15M.

Історія ціни Fleek (FLK) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Fleek за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00019+0,09%
30 днів$ -0,0385-15,40%
60 днів$ -0,0385-15,40%
90 днів$ -0,0385-15,40%
Зміна ціни Fleek сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни FLK на $ +0,00019 (+0,09%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Fleek за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,0385 (-15,40%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Fleek за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник FLK змінився на $ -0,0385 (-15,40%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Fleek за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0,0385 (-15,40%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Fleek (FLK)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Fleek зараз.

Що таке Fleek (FLK)

Платформа — це соціальна платформа на основі ШІ, яка дає змогу користувачам створювати та вдосконалювати контент за допомогою ШІ та ділитися ним у соціальних мережах. Вона є однією з перших соціальних платформ, що поєднує штучний інтелект і блокчейн, створюючи унікальний новий соціальний досвід.

Проєкт Fleek доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Fleek. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу FLK, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Fleek у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Fleek безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Fleek (USD)

Скільки коштуватиме Fleek (FLK) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Fleek (FLK) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Fleek.

Перегляньте прогноз ціни Fleek вже зараз!

Токеноміка Fleek (FLK)

Розуміння токеноміки Fleek (FLK) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена FLK зараз!

Як купити Fleek (FLK)

Шукаєте як купити Fleek? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Fleek на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

FLK до місцевих валют

1 Fleek (FLK) до VND
5 565,6225
1 Fleek (FLK) до AUD
A$0,323595
1 Fleek (FLK) до GBP
0,158625
1 Fleek (FLK) до EUR
0,18189
1 Fleek (FLK) до USD
$0,2115
1 Fleek (FLK) до MYR
RM0,89253
1 Fleek (FLK) до TRY
8,880885
1 Fleek (FLK) до JPY
¥32,148
1 Fleek (FLK) до ARS
ARS$313,796205
1 Fleek (FLK) до RUB
17,17803
1 Fleek (FLK) до INR
18,571815
1 Fleek (FLK) до IDR
Rp3 524,99859
1 Fleek (FLK) до PHP
12,400245
1 Fleek (FLK) до EGP
￡E.10,06317
1 Fleek (FLK) до BRL
R$1,13787
1 Fleek (FLK) до CAD
C$0,2961
1 Fleek (FLK) до BDT
25,8453
1 Fleek (FLK) до NGN
308,758275
1 Fleek (FLK) до COP
$826,171875
1 Fleek (FLK) до ZAR
R.3,669525
1 Fleek (FLK) до UAH
8,838585
1 Fleek (FLK) до TZS
T.Sh.527,43024
1 Fleek (FLK) до VES
Bs44,838
1 Fleek (FLK) до CLP
$200,079
1 Fleek (FLK) до PKR
Rs59,71068
1 Fleek (FLK) до KZT
113,52474
1 Fleek (FLK) до THB
฿6,92874
1 Fleek (FLK) до TWD
NT$6,51843
1 Fleek (FLK) до AED
د.إ0,776205
1 Fleek (FLK) до CHF
Fr0,167085
1 Fleek (FLK) до HKD
HK$1,64124
1 Fleek (FLK) до AMD
֏80,693595
1 Fleek (FLK) до MAD
.د.م1,952145
1 Fleek (FLK) до MXN
$3,8916
1 Fleek (FLK) до SAR
ريال0,79101
1 Fleek (FLK) до ETB
Br31,938615
1 Fleek (FLK) до KES
KSh27,323685
1 Fleek (FLK) до JOD
د.أ0,1499535
1 Fleek (FLK) до PLN
0,76986
1 Fleek (FLK) до RON
лв0,924255
1 Fleek (FLK) до SEK
kr1,985985
1 Fleek (FLK) до BGN
лв0,35532
1 Fleek (FLK) до HUF
Ft71,019585
1 Fleek (FLK) до CZK
4,42881
1 Fleek (FLK) до KWD
د.ك0,064719
1 Fleek (FLK) до ILS
0,695835
1 Fleek (FLK) до BOB
Bs1,457235
1 Fleek (FLK) до AZN
0,35955
1 Fleek (FLK) до TJS
SM1,952145
1 Fleek (FLK) до GEL
0,573165
1 Fleek (FLK) до AOA
Kz192,797055
1 Fleek (FLK) до BHD
.د.ب0,079524
1 Fleek (FLK) до BMD
$0,2115
1 Fleek (FLK) до DKK
kr1,359945
1 Fleek (FLK) до HNL
L5,539185
1 Fleek (FLK) до MUR
9,62748
1 Fleek (FLK) до NAD
$3,66318
1 Fleek (FLK) до NOK
kr2,115
1 Fleek (FLK) до NZD
$0,36801
1 Fleek (FLK) до PAB
B/.0,2115
1 Fleek (FLK) до PGK
K0,890415
1 Fleek (FLK) до QAR
ر.ق0,767745
1 Fleek (FLK) до RSD
дин.21,346695
1 Fleek (FLK) до UZS
soʻm2 548,192185
1 Fleek (FLK) до ALL
L17,5968
1 Fleek (FLK) до ANG
ƒ0,378585
1 Fleek (FLK) до AWG
ƒ0,3807
1 Fleek (FLK) до BBD
$0,423
1 Fleek (FLK) до BAM
KM0,35532
1 Fleek (FLK) до BIF
Fr622,0215
1 Fleek (FLK) до BND
$0,272835
1 Fleek (FLK) до BSD
$0,2115
1 Fleek (FLK) до JMD
$33,850575
1 Fleek (FLK) до KHR
849,39669
1 Fleek (FLK) до KMF
Fr89,676
1 Fleek (FLK) до LAK
4 597,825995
1 Fleek (FLK) до LKR
රු64,01259
1 Fleek (FLK) до MDL
L3,57858
1 Fleek (FLK) до MGA
Ar944,19522
1 Fleek (FLK) до MOP
P1,68777
1 Fleek (FLK) до MVR
3,23595
1 Fleek (FLK) до MWK
MK365,91615
1 Fleek (FLK) до MZN
MT13,516965
1 Fleek (FLK) до NPR
रु29,645955
1 Fleek (FLK) до PYG
1 489,383
1 Fleek (FLK) до RWF
Fr306,4635
1 Fleek (FLK) до SBD
$1,73853
1 Fleek (FLK) до SCR
2,93562
1 Fleek (FLK) до SRD
$8,394435
1 Fleek (FLK) до SVC
$1,84428
1 Fleek (FLK) до SZL
L3,661065
1 Fleek (FLK) до TMT
m0,74025
1 Fleek (FLK) до TND
د.ت0,619695
1 Fleek (FLK) до TTD
$1,42974
1 Fleek (FLK) до UGX
Sh736,866
1 Fleek (FLK) до XAF
Fr119,286
1 Fleek (FLK) до XCD
$0,57105
1 Fleek (FLK) до XOF
Fr119,286
1 Fleek (FLK) до XPF
Fr21,573
1 Fleek (FLK) до BWP
P2,827755
1 Fleek (FLK) до BZD
$0,423
1 Fleek (FLK) до CVE
$20,07135
1 Fleek (FLK) до DJF
Fr37,4355
1 Fleek (FLK) до DOP
$13,46832
1 Fleek (FLK) до DZD
د.ج27,52461
1 Fleek (FLK) до FJD
$0,480105
1 Fleek (FLK) до GNF
Fr1 823,13
1 Fleek (FLK) до GTQ
Q1,61586
1 Fleek (FLK) до GYD
$44,125245
1 Fleek (FLK) до ISK
kr25,803

Щоб дізнатися більше про Fleek, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтFleek
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Fleek

Скільки сьогодні коштує Fleek (FLK)?
Актуальна ціна FLK у USD становить 0,2115 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна FLK до USD?
Поточна ціна FLK до USD — $ 0,2115. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Fleek?
Ринкова капіталізація FLK — $ 4,23M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція FLK?
Циркуляційна пропозиція FLK — 20,00M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) FLK?
FLK досяг історичної максимальної ціни у 0,6289933396082115 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) FLK?
Історична мінімальна ціна FLK становила 0,11349214572806128 USD.
Який обсяг торгівлі FLK?
Актуальний обсяг торгівлі FLK за 24 години — $ 270,26K USD.
Чи підніметься ціна FLK цього року?
FLK може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни FLK для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 17:28:32 (UTC+8)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
