Токеноміка Step App (FITFI) Дізнайтеся ключову інформацію про Step App (FITFI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Step App (FITFI) Step app is the first app on the Step Protocol, developed by their core team, that creates a gamified metaverse for the fitness economy. Allowing users to simply walk, jog, or run to socialize, play, and earn on its platform. Beyond their ecosystem’s proprietary technology, Step app is built upon a massive community of go-to users and fitness ambassadors. $FITFI is the governance token and gas token of Step Protocol, and the utility token of the core FitFi experience. Офіційний вебсайт: https://step.app/ Оглядач блокчейну: https://stepscan.io/address/0xb58A9d5920AF6aC1a9522B0B10F55dF16686D1b6 Купити FITFI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Step App (FITFI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Step App (FITFI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 5,73M $ 5,73M $ 5,73M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 3,93B $ 3,93B $ 3,93B FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,7339 $ 0,7339 $ 0,7339 Історичний мінімум: $ 0,001298148359450116 $ 0,001298148359450116 $ 0,001298148359450116 Поточна ціна: $ 0,001459 $ 0,001459 $ 0,001459 Дізнайтеся більше про ціну Step App (FITFI)

Токеноміка Step App (FITFI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Step App (FITFI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів FITFI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів FITFI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку FITFI, досліджуйте ціну токена FITFI в реальному часі!

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