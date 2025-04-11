Що таке FishWar (FISHW)

FishWar ─ це рольова гра зі штучним інтелектом, де гравці б'ються в постапокаліптичному океані та отримують винагороди завдяки стратегічному геймплею: гра безплатна, а також режими пригод та арени, здійснення спінів та полювання на яйця, ексклюзивні NFT та внутрішньоігрові предмети. Тепер користувачі можуть глибоко зануритися у світ ШІ-агента FISHWAR. ШІ-агент виконує всі місії в грі. Гравці можуть взаємодіяти з вдосконаленим штучним інтелектом, створеним для змістовних, динамічних розмов у грі.

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FISHW до місцевих валют

1 FISHW до VND ₫ 44.4179043 1 FISHW до AUD A$ 0.002754357 1 FISHW до GBP ￡ 0.001316548 1 FISHW до EUR € 0.001524424 1 FISHW до USD $ 0.0017323 1 FISHW до MYR RM 0.007656766 1 FISHW до TRY ₺ 0.065931338 1 FISHW до JPY ¥ 0.248637019 1 FISHW до RUB ₽ 0.144162006 1 FISHW до INR ₹ 0.149116384 1 FISHW до IDR Rp 28.871655118 1 FISHW до KRW ₩ 2.460645535 1 FISHW до PHP ₱ 0.099052914 1 FISHW до EGP ￡E. 0.08886699 1 FISHW до BRL R$ 0.010151278 1 FISHW до CAD C$ 0.002390574 1 FISHW до BDT ৳ 0.210526419 1 FISHW до NGN ₦ 2.767245312 1 FISHW до UAH ₴ 0.07171722 1 FISHW до VES Bs 0.1229933 1 FISHW до PKR Rs 0.485771566 1 FISHW до KZT ₸ 0.895235317 1 FISHW до THB ฿ 0.057980081 1 FISHW до TWD NT$ 0.056074551 1 FISHW до AED د.إ 0.006357541 1 FISHW до CHF Fr 0.001403163 1 FISHW до HKD HK$ 0.013425325 1 FISHW до MAD .د.م 0.01611039 1 FISHW до MXN $ 0.035217659

Ресурс FishWar

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Люди також запитують: Інші запитання про FishWar Яка сьогодні ціна FishWar (FISHW)? Поточна ціна FishWar (FISHW) становить 0.0017323 USD . Яка ринкова капіталізація FishWar (FISHW)? Поточна ринкова капіталізація FishWar становить -- USD . Вона розраховується шляхом множення поточної пропозиції FISHW на ринкову ціну в реальному часі 0.0017323 USD . Яка циркуляційна пропозиція FishWar (FISHW)? Поточна циркуляційна пропозиція FishWar (FISHW) становить -- USD . Яка була найвища ціна FishWar (FISHW)? Станом на 2025-04-12 , найвища ціна FishWar (FISHW) становить 0.0029 USD . Який обсяг торгівлі FishWar (FISHW) за 24 год? Обсяг торгівлі FishWar (FISHW) за 24 год становить $ 3.64M USD . Ви можете дізнатися більше про токени, доступні для торгівлі на MEXC, і перевірити їх обсяг торгівлі за 24 год.

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