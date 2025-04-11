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Поточна ціна FISH2 (FISH2)

USD

Графік ціни FISH2 (FISH2) в реальному часі

$0.0002427
$0.0002427$0.0002427
-14.11%(1D)

Дані та інформація про ціну FISH2 в реальному часі

Поточна ціна FISH2 (FISH2) сьогодні становить 0.0002427 USD з поточною ринковою капіталізацією -- USD. Ціна FISH2 у USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринку FISH2:
- Обсяг торгівлі за 24 год – $ 55.30K USD
- Зміна ціни FISH2 протягом дня – -14.11%
- Циркуляційна пропозиція – -- USD

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Цінові показники FISH2USD

Відстежуйте зміни ціни на FISH2 за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.000039871-14.11%
30 днів$ -0.0007573-75.73%
60 днів$ -0.0007573-75.73%
90 днів$ -0.0007573-75.73%
Зміна ціни FISH2 сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни FISH2 на $ -0.000039871 (-14.11%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни FISH2 за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0.0007573 (-75.73%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни FISH2 за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник FISH2 змінився на $ -0.0007573 (-75.73%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни FISH2 за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0.0007573 (-75.73%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Інформація про ціну FISH2

Ознайомтеся з останніми даними про ціну FISH2: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.0002422
$ 0.0002422$ 0.0002422

$ 0.000292
$ 0.000292$ 0.000292

$ 0.004514
$ 0.004514$ 0.004514

-0.09%

-14.11%

-39.48%

Ринкова інформація FISH2

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

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$ 55.30K
$ 55.30K$ 55.30K

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Що таке FISH2 (FISH2)

$FISH2 — це мемкоїн, тісно переплетений з ініціативою дослідження космосу Spacefish, натхненний пілотованою космічною місією SpaceX Fram2 на полярну орбіту. Цей проєкт був ініційований Чун Ваном (Chun Wang), співзасновником пулу майнінгу Bitcoin f2-pool, що поєднує в собі дослідження космосу, криптокультуру та децентралізований етос.

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Прогноз ціни FISH2

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як FISH2, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна FISH2? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни FISH2.

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Відстеження траєкторії ціни FISH2 надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії FISH2. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни FISH2.

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FISH2 до місцевих валют

1 FISH2 до VND
6.2230707
1 FISH2 до AUD
A$0.000385893
1 FISH2 до GBP
0.000184452
1 FISH2 до EUR
0.000213576
1 FISH2 до USD
$0.0002427
1 FISH2 до MYR
RM0.001072734
1 FISH2 до TRY
0.009237162
1 FISH2 до JPY
¥0.034834731
1 FISH2 до RUB
0.020197494
1 FISH2 до INR
0.020891616
1 FISH2 до IDR
Rp4.044998382
1 FISH2 до KRW
0.344743215
1 FISH2 до PHP
0.013877586
1 FISH2 до EGP
￡E.0.01245051
1 FISH2 до BRL
R$0.001422222
1 FISH2 до CAD
C$0.000334926
1 FISH2 до BDT
0.029495331
1 FISH2 до NGN
0.387698688
1 FISH2 до UAH
0.01004778
1 FISH2 до VES
Bs0.0172317
1 FISH2 до PKR
Rs0.068057934
1 FISH2 до KZT
0.125424933
1 FISH2 до THB
฿0.008123169
1 FISH2 до TWD
NT$0.007856199
1 FISH2 до AED
د.إ0.000890709
1 FISH2 до CHF
Fr0.000196587
1 FISH2 до HKD
HK$0.001880925
1 FISH2 до MAD
.د.م0.00225711
1 FISH2 до MXN
$0.004934091

Ресурс FISH2

Щоб дізнатися більше про FISH2, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтFISH2
Оглядач блокчейну

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FISH2
USD

1 FISH2 = 0.0002427 USD

Торгівля

FISH2USDT
$0.0002427
$0.0002427$0.0002427
-16.83%

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