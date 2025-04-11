Що таке FISH2 (FISH2)

$FISH2 — це мемкоїн, тісно переплетений з ініціативою дослідження космосу Spacefish, натхненний пілотованою космічною місією SpaceX Fram2 на полярну орбіту. Цей проєкт був ініційований Чун Ваном (Chun Wang), співзасновником пулу майнінгу Bitcoin f2-pool, що поєднує в собі дослідження космосу, криптокультуру та децентралізований етос.

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Прогноз ціни FISH2

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Як купити FISH2 (FISH2)

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FISH2 до місцевих валют

1 FISH2 до VND ₫ 6.2230707 1 FISH2 до AUD A$ 0.000385893 1 FISH2 до GBP ￡ 0.000184452 1 FISH2 до EUR € 0.000213576 1 FISH2 до USD $ 0.0002427 1 FISH2 до MYR RM 0.001072734 1 FISH2 до TRY ₺ 0.009237162 1 FISH2 до JPY ¥ 0.034834731 1 FISH2 до RUB ₽ 0.020197494 1 FISH2 до INR ₹ 0.020891616 1 FISH2 до IDR Rp 4.044998382 1 FISH2 до KRW ₩ 0.344743215 1 FISH2 до PHP ₱ 0.013877586 1 FISH2 до EGP ￡E. 0.01245051 1 FISH2 до BRL R$ 0.001422222 1 FISH2 до CAD C$ 0.000334926 1 FISH2 до BDT ৳ 0.029495331 1 FISH2 до NGN ₦ 0.387698688 1 FISH2 до UAH ₴ 0.01004778 1 FISH2 до VES Bs 0.0172317 1 FISH2 до PKR Rs 0.068057934 1 FISH2 до KZT ₸ 0.125424933 1 FISH2 до THB ฿ 0.008123169 1 FISH2 до TWD NT$ 0.007856199 1 FISH2 до AED د.إ 0.000890709 1 FISH2 до CHF Fr 0.000196587 1 FISH2 до HKD HK$ 0.001880925 1 FISH2 до MAD .د.م 0.00225711 1 FISH2 до MXN $ 0.004934091

Ресурс FISH2

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Люди також запитують: Інші запитання про FISH2 Яка сьогодні ціна FISH2 (FISH2)? Поточна ціна FISH2 (FISH2) становить 0.0002427 USD . Яка ринкова капіталізація FISH2 (FISH2)? Поточна ринкова капіталізація FISH2 становить -- USD . Вона розраховується шляхом множення поточної пропозиції FISH2 на ринкову ціну в реальному часі 0.0002427 USD . Яка циркуляційна пропозиція FISH2 (FISH2)? Поточна циркуляційна пропозиція FISH2 (FISH2) становить -- USD . Яка була найвища ціна FISH2 (FISH2)? Станом на 2025-04-12 , найвища ціна FISH2 (FISH2) становить 0.004514 USD . Який обсяг торгівлі FISH2 (FISH2) за 24 год? Обсяг торгівлі FISH2 (FISH2) за 24 год становить $ 55.30K USD . Ви можете дізнатися більше про токени, доступні для торгівлі на MEXC, і перевірити їх обсяг торгівлі за 24 год.

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