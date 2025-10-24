Актуальна ціна Fireverse сьогодні становить 0.07001 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни FIR до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни FIR на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Fireverse сьогодні становить 0.07001 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни FIR до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни FIR на MEXC вже зараз.

Логотип Fireverse

Курс Fireverse (FIR)

Актуальна ціна 1 FIR до USD:

$0,07001
$0,07001$0,07001
-1,75%1D
USD
Графік ціни Fireverse (FIR) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:46:21 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Fireverse (FIR) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,06969
$ 0,06969$ 0,06969
Мін. за 24 год
$ 0,07142
$ 0,07142$ 0,07142
Макс. за 24 год

$ 0,06969
$ 0,06969$ 0,06969

$ 0,07142
$ 0,07142$ 0,07142

$ 0,13227499641836485
$ 0,13227499641836485$ 0,13227499641836485

$ 0,03134127854543523
$ 0,03134127854543523$ 0,03134127854543523

-0,03%

-1,75%

-6,41%

-6,41%

Актуальна ціна Fireverse (FIR) становить $ 0,07001. За останні 24 години FIR торгувався між мінімумом у $ 0,06969 і максимумом у $ 0,07142, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум FIR становить $ 0,13227499641836485, тоді як його історичний мінімум — $ 0,03134127854543523.

Що стосується короткострокових результатів, то FIR змінився на -0,03% за останню годину, -1,75% за 24 години та на -6,41% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Fireverse (FIR)

No.1155

$ 9,57M
$ 9,57M$ 9,57M

$ 55,99K
$ 55,99K$ 55,99K

$ 70,01M
$ 70,01M$ 70,01M

136,71M
136,71M 136,71M

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

13,67%

BSC

Поточна ринкова капіталізація Fireverse — $ 9,57M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 55,99K. Циркуляційна пропозиція FIR — 136,71M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 70,01M.

Історія ціни Fireverse (FIR) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Fireverse за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,001247-1,75%
30 днів$ -0,02693-27,79%
60 днів$ -0,05075-42,03%
90 днів$ +0,06001+600,10%
Зміна ціни Fireverse сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни FIR на $ -0,001247 (-1,75%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Fireverse за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,02693 (-27,79%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Fireverse за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник FIR змінився на $ -0,05075 (-42,03%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Fireverse за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,06001 (+600,10%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Fireverse (FIR)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Fireverse зараз.

Що таке Fireverse (FIR)

Fireverse — це революційна платформа для створення музики, яка прагне змінити індустрію за допомогою передових технологій штучного інтелекту та децентралізованих блокчейн-рішень. Fireverse переосмислює сферу музики, даючи змогу як професійним, так і аматорським музикантам створювати, ділитися та отримувати прибуток зі своїх унікальних композицій.

Проєкт Fireverse доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Fireverse. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу FIR, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Fireverse у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Fireverse безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Fireverse (USD)

Скільки коштуватиме Fireverse (FIR) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Fireverse (FIR) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Fireverse.

Перегляньте прогноз ціни Fireverse вже зараз!

Токеноміка Fireverse (FIR)

Розуміння токеноміки Fireverse (FIR) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена FIR зараз!

Як купити Fireverse (FIR)

Шукаєте як купити Fireverse? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Fireverse на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

FIR до місцевих валют

Ресурс Fireverse

Щоб дізнатися більше про Fireverse, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтFireverse
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Fireverse

Скільки сьогодні коштує Fireverse (FIR)?
Актуальна ціна FIR у USD становить 0,07001 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна FIR до USD?
Поточна ціна FIR до USD — $ 0,07001. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Fireverse?
Ринкова капіталізація FIR — $ 9,57M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція FIR?
Циркуляційна пропозиція FIR — 136,71M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) FIR?
FIR досяг історичної максимальної ціни у 0,13227499641836485 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) FIR?
Історична мінімальна ціна FIR становила 0,03134127854543523 USD.
Який обсяг торгівлі FIR?
Актуальний обсяг торгівлі FIR за 24 години — $ 55,99K USD.
Чи підніметься ціна FIR цього року?
FIR може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни FIR для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:46:21 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Fireverse (FIR)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

