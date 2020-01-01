Токеноміка FIO Protocol (FIO) Дізнайтеся ключову інформацію про FIO Protocol (FIO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація FIO Protocol (FIO) FIO Protocol (FIO) is a blockchain protocol that aims to enable a better way of sending/receiving coins and tokens. The FIO token is the native utility token of the project’s blockchain infrastructure, FIO Chain, and is used for transaction gas fees and on-chain governance. Офіційний вебсайт: https://fio.net/ Whitepaper: https://developers.fioprotocol.io Оглядач блокчейну: https://fio.bloks.io/ Купити FIO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни FIO Protocol (FIO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена FIO Protocol (FIO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 11,37M $ 11,37M $ 11,37M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 813,28M $ 813,28M $ 813,28M FDV (повністю розведена вартість): $ 13,98M $ 13,98M $ 13,98M Історичний максимум: $ 0,1288 $ 0,1288 $ 0,1288 Історичний мінімум: $ 0,01074395967351126 $ 0,01074395967351126 $ 0,01074395967351126 Поточна ціна: $ 0,01398 $ 0,01398 $ 0,01398 Дізнайтеся більше про ціну FIO Protocol (FIO)

Токеноміка FIO Protocol (FIO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки FIO Protocol (FIO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів FIO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів FIO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку FIO, досліджуйте ціну токена FIO в реальному часі!

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