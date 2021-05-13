Токеноміка FEG Token (FEG) Дізнайтеся ключову інформацію про FEG Token (FEG), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація FEG Token (FEG) FEG Token is the Asset-Backed & Passive Income earning Governance token of its fully Decentralized ecosystem, operating on the Ethereum blockchain (ERC-20) & Binance Smart Chain (BEP-20) and launched from our fully audited SmartDeFi ™ token launchpad. Please note that the same name exists for this project, kindly pay attention to the information identification such as the official website. Офіційний вебсайт: https://www.feg.io/ Whitepaper: https://docs.feg.io/ Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/address/0xf3c7cecf8cbc3066f9a87b310cebe198d00479ac Купити FEG зараз!

Токеноміка та аналіз ціни FEG Token (FEG) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена FEG Token (FEG), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 6,93M $ 6,93M $ 6,93M Загальна пропозиція: $ 100,00B $ 100,00B $ 100,00B Циркуляційна пропозиція: $ 84,02B $ 84,02B $ 84,02B FDV (повністю розведена вартість): $ 8,25M $ 8,25M $ 8,25M Історичний максимум: $ 0,0013849 $ 0,0013849 $ 0,0013849 Історичний мінімум: $ 0,000000099927831158 $ 0,000000099927831158 $ 0,000000099927831158 Поточна ціна: $ 0,0000825 $ 0,0000825 $ 0,0000825 Дізнайтеся більше про ціну FEG Token (FEG)

Токеноміка FEG Token (FEG): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки FEG Token (FEG) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів FEG, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів FEG, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку FEG, досліджуйте ціну токена FEG в реальному часі!

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