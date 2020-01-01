Токеноміка Fear NFTs (FEAR) Дізнайтеся ключову інформацію про Fear NFTs (FEAR), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Fear NFTs (FEAR) Fear NFTs is a blockchain-based horror games project founded by the creators of the famous Whack It series of bloody point and click casual idle games. Офіційний вебсайт: https://www.fear.io Whitepaper: https://fear.io/docs/fear-bite-paper.pdf Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x88a9a52f944315d5b4e917b9689e65445c401e83 Купити FEAR зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Fear NFTs (FEAR) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Fear NFTs (FEAR), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 424,28K $ 424,28K $ 424,28K Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 17,72M $ 17,72M $ 17,72M FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 3,93825 $ 3,93825 $ 3,93825 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,02395 $ 0,02395 $ 0,02395 Дізнайтеся більше про ціну Fear NFTs (FEAR)

Токеноміка Fear NFTs (FEAR): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Fear NFTs (FEAR) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів FEAR, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів FEAR, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку FEAR, досліджуйте ціну токена FEAR в реальному часі!

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