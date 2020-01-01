Токеноміка First Digital USD (FDUSD) Дізнайтеся ключову інформацію про First Digital USD (FDUSD), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація First Digital USD (FDUSD) First Digital USD (FDUSD) — це стейблкоїн, підкріплений доларом США у співвідношенні 1:1, випущений First Digital Labs, торговою маркою FD121 Limited. FDUSD підкріплений доларом США у співвідношенні 1:1 або еквівалентним за справедливою вартістю активом, що зберігається на акаунтах у регульованих фінансових установах в Азії. Незалежний аудит резервів публікується щомісяця. Наразі FDUSD доступний на Ethereum, BNB Chain та Sui. Офіційний вебсайт: https://firstdigitallabs.com/ Whitepaper: https://resources.cryptocompare.com/asset-management/3242/1693209082602.pdf Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/9zNQRsGLjNKwCUU5Gq5LR8beUCPzQMVMqKAi3SSZh54u Купити FDUSD зараз!

Токеноміка та аналіз ціни First Digital USD (FDUSD) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена First Digital USD (FDUSD), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,47B $ 1,47B $ 1,47B Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 1,47B $ 1,47B $ 1,47B FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 1,0147 $ 1,0147 $ 1,0147 Історичний мінімум: $ 0,8811103424050479 $ 0,8811103424050479 $ 0,8811103424050479 Поточна ціна: $ 0,9979 $ 0,9979 $ 0,9979 Дізнайтеся більше про ціну First Digital USD (FDUSD)

Токеноміка First Digital USD (FDUSD): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки First Digital USD (FDUSD) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів FDUSD, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів FDUSD, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку FDUSD, досліджуйте ціну токена FDUSD в реальному часі!

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