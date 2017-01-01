Токеноміка Fortune Cat (FCAT) Дізнайтеся ключову інформацію про Fortune Cat (FCAT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Fortune Cat (FCAT) Fortune Cat — це гра на Telegram, що працює на базі блокчейну та поєднує захопливий ігровий процес із можливістю заробітку у вигляді токенів TON і FCAT. З 2017 року традиційні ігри під брендом Idle значно зросли, приваблюючи гравців з усього світу. Натхненна цими іграми, Fortune Cat використовує технологію блокчейну для створення децентралізованої імперії віртуальних котів, де гравці можуть вирощувати, торгувати та заробляти в динамічній екосистемі. Офіційний вебсайт: https://fortunecat.app/ Whitepaper: https://fortune-cat.gitbook.io/fortunecat.app Оглядач блокчейну: https://tonviewer.com/EQCw-QrB8KNGQsAQk-FdEo3FidYb6s6X_N6FU1Pqoy8VHOdR Купити FCAT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Fortune Cat (FCAT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Fortune Cat (FCAT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: -- -- -- Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: -- -- -- FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 120 $ 120 $ 120 Історичний мінімум: -- -- -- Поточна ціна: $ 0,000016 $ 0,000016 $ 0,000016 Дізнайтеся більше про ціну Fortune Cat (FCAT)

Токеноміка Fortune Cat (FCAT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Fortune Cat (FCAT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів FCAT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів FCAT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку FCAT, досліджуйте ціну токена FCAT в реальному часі!

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