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Курс Fortune Cat (FCAT)

USD

Графік ціни Fortune Cat (FCAT) в реальному часі

$0,0057
$0,0057$0,0057
-58,39%(1D)

Дані та інформація про ціну FCAT в реальному часі

Поточна ціна Fortune Cat (FCAT) сьогодні становить 0,0057 USD з поточною ринковою капіталізацією -- USD. Ціна FCAT у USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринку Fortune Cat:
- Обсяг торгівлі за 24 год – $ 81,23K USD
- Зміна ціни Fortune Cat протягом дня – -58,39%
- Циркуляційна пропозиція – -- USD

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Цінові показники FCATUSD

Відстежуйте зміни ціни на Fortune Cat за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,007999-58,39%
30 днів$ -0,0103-64,38%
60 днів$ -0,0103-64,38%
90 днів$ -0,0103-64,38%
Зміна ціни Fortune Cat сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни FCAT на $ -0,007999 (-58,39%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Fortune Cat за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,0103 (-64,38%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Fortune Cat за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник FCAT змінився на $ -0,0103 (-64,38%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Fortune Cat за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0,0103 (-64,38%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Інформація про ціну FCAT

Ознайомтеся з останніми даними про ціну Fortune Cat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0,0049
$ 0,0049$ 0,0049

$ 0,0244
$ 0,0244$ 0,0244

$ 120
$ 120$ 120

+9,61%

-58,39%

-64,38%

Ринкова інформація FCAT

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

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$ 81,23K
$ 81,23K$ 81,23K

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Що таке Fortune Cat (FCAT)

Fortune Cat — це гра на Telegram, що працює на базі блокчейну та поєднує захопливий ігровий процес із можливістю заробітку у вигляді токенів TON і FCAT. З 2017 року традиційні ігри під брендом Idle значно зросли, приваблюючи гравців з усього світу. Натхненна цими іграми, Fortune Cat використовує технологію блокчейну для створення децентралізованої імперії віртуальних котів, де гравці можуть вирощувати, торгувати та заробляти в динамічній екосистемі.

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Прогноз курсу Fortune Cat

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як Fortune Cat, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна FCAT? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни Fortune Cat.

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Відстеження траєкторії ціни FCAT надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії FCAT. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни Fortune Cat.

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FCAT до місцевих валют

1 FCAT до VND
149,9955
1 FCAT до AUD
A$0,008721
1 FCAT до GBP
0,004161
1 FCAT до EUR
0,004902
1 FCAT до USD
$0,0057
1 FCAT до MYR
RM0,024225
1 FCAT до TRY
0,226119
1 FCAT до JPY
¥0,829065
1 FCAT до RUB
0,447393
1 FCAT до INR
0,490998
1 FCAT до IDR
Rp93,442608
1 FCAT до KRW
7,786884
1 FCAT до PHP
0,32433
1 FCAT до EGP
￡E.0,288819
1 FCAT до BRL
R$0,031293
1 FCAT до CAD
C$0,007809
1 FCAT до BDT
0,69654
1 FCAT до NGN
8,823486
1 FCAT до UAH
0,238659
1 FCAT до VES
Bs0,5871
1 FCAT до PKR
Rs1,61652
1 FCAT до KZT
2,974944
1 FCAT до THB
฿0,186675
1 FCAT до TWD
NT$0,168207
1 FCAT до AED
د.إ0,020919
1 FCAT до CHF
Fr0,004617
1 FCAT до HKD
HK$0,044688
1 FCAT до MAD
.د.م0,051585
1 FCAT до MXN
$0,108642

Ресурс Fortune Cat

Щоб дізнатися більше про Fortune Cat, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтFortune Cat
Оглядач блокчейну

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1 FCAT = 0,0057 USD

Торгівля

FCATUSDT
$0,0057
$0,0057$0,0057
-62,75%

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