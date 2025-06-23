Що таке Fortune Cat (FCAT)

Fortune Cat — це гра на Telegram, що працює на базі блокчейну та поєднує захопливий ігровий процес із можливістю заробітку у вигляді токенів TON і FCAT. З 2017 року традиційні ігри під брендом Idle значно зросли, приваблюючи гравців з усього світу. Натхненна цими іграми, Fortune Cat використовує технологію блокчейну для створення децентралізованої імперії віртуальних котів, де гравці можуть вирощувати, торгувати та заробляти в динамічній екосистемі.

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Прогноз курсу Fortune Cat

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як Fortune Cat, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна FCAT? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни Fortune Cat.

Історія ціни Fortune Cat

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Токеноміка Fortune Cat (FCAT)

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FCAT до місцевих валют

1 FCAT до VND ₫ 149,9955 1 FCAT до AUD A$ 0,008721 1 FCAT до GBP ￡ 0,004161 1 FCAT до EUR € 0,004902 1 FCAT до USD $ 0,0057 1 FCAT до MYR RM 0,024225 1 FCAT до TRY ₺ 0,226119 1 FCAT до JPY ¥ 0,829065 1 FCAT до RUB ₽ 0,447393 1 FCAT до INR ₹ 0,490998 1 FCAT до IDR Rp 93,442608 1 FCAT до KRW ₩ 7,786884 1 FCAT до PHP ₱ 0,32433 1 FCAT до EGP ￡E. 0,288819 1 FCAT до BRL R$ 0,031293 1 FCAT до CAD C$ 0,007809 1 FCAT до BDT ৳ 0,69654 1 FCAT до NGN ₦ 8,823486 1 FCAT до UAH ₴ 0,238659 1 FCAT до VES Bs 0,5871 1 FCAT до PKR Rs 1,61652 1 FCAT до KZT ₸ 2,974944 1 FCAT до THB ฿ 0,186675 1 FCAT до TWD NT$ 0,168207 1 FCAT до AED د.إ 0,020919 1 FCAT до CHF Fr 0,004617 1 FCAT до HKD HK$ 0,044688 1 FCAT до MAD .د.م 0,051585 1 FCAT до MXN $ 0,108642

Ресурс Fortune Cat

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