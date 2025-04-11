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Поточна ціна FAT NIGGA SEASON (FAT)

USD

Графік ціни FAT NIGGA SEASON (FAT) в реальному часі

$0.01117
$0.01117$0.01117
-9.84%(1D)

Дані та інформація про ціну FAT в реальному часі

Поточна ціна FAT NIGGA SEASON (FAT) сьогодні становить 0.01117 USD з поточною ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FAT у USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринку FAT NIGGA SEASON:
- Обсяг торгівлі за 24 год – $ 209.42K USD
- Зміна ціни FAT NIGGA SEASON протягом дня – -9.84%
- Циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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Цінові показники FATUSD

Відстежуйте зміни ціни на FAT NIGGA SEASON за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.0012191-9.84%
30 днів$ +0.00617+123.40%
60 днів$ +0.00617+123.40%
90 днів$ +0.00617+123.40%
Зміна ціни FAT NIGGA SEASON сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни FAT на $ -0.0012191 (-9.84%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни FAT NIGGA SEASON за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0.00617 (+123.40%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни FAT NIGGA SEASON за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник FAT змінився на $ +0.00617 (+123.40%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни FAT NIGGA SEASON за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0.00617 (+123.40%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Інформація про ціну FAT

Ознайомтеся з останніми даними про ціну FAT NIGGA SEASON: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.0111
$ 0.0111$ 0.0111

$ 0.01461
$ 0.01461$ 0.01461

$ 0.02599
$ 0.02599$ 0.02599

-1.42%

-9.84%

-52.91%

Ринкова інформація FAT

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 209.42K
$ 209.42K$ 209.42K

0.00
0.00 0.00

Що таке FAT NIGGA SEASON (FAT)

FAT NIGGA SEASON – це мем у хіп-хопі та субкультурі чорношкірої спільноти.

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Прогноз ціни FAT NIGGA SEASON

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Історія ціни FAT NIGGA SEASON

Відстеження траєкторії ціни FAT надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії FAT. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни FAT NIGGA SEASON.

Як купити FAT NIGGA SEASON (FAT)

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FAT до місцевих валют

1 FAT до VND
286.40997
1 FAT до AUD
A$0.0177603
1 FAT до GBP
0.0084892
1 FAT до EUR
0.0098296
1 FAT до USD
$0.01117
1 FAT до MYR
RM0.0493714
1 FAT до TRY
0.4251302
1 FAT до JPY
¥1.6032301
1 FAT до RUB
0.9295674
1 FAT до INR
0.9615136
1 FAT до IDR
Rp186.1665922
1 FAT до KRW
15.8664265
1 FAT до PHP
0.6387006
1 FAT до EGP
￡E.0.573021
1 FAT до BRL
R$0.0654562
1 FAT до CAD
C$0.0154146
1 FAT до BDT
1.3574901
1 FAT до NGN
17.8434048
1 FAT до UAH
0.462438
1 FAT до VES
Bs0.79307
1 FAT до PKR
Rs3.1322914
1 FAT до KZT
5.7725443
1 FAT до THB
฿0.3738599
1 FAT до TWD
NT$0.3615729
1 FAT до AED
د.إ0.0409939
1 FAT до CHF
Fr0.0090477
1 FAT до HKD
HK$0.0865675
1 FAT до MAD
.د.م0.103881
1 FAT до MXN
$0.2270861

Ресурс FAT NIGGA SEASON

Щоб дізнатися більше про FAT NIGGA SEASON, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтFAT NIGGA SEASON
Оглядач блокчейну

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FAT
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1 FAT = 0.01117 USD

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FATUSDT
$0.01117
$0.01117$0.01117
-6.53%

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