Актуальна ціна FARMAI сьогодні становить 0.005347 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни FARMAI до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни FARMAI на MEXC вже зараз.

Курс FARMAI (FARMAI)

Актуальна ціна 1 FARMAI до USD:

$0,005343
+4,72%1D
USD
Графік ціни FARMAI (FARMAI) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:45:31 (UTC+8)

Інформація щодо ціни FARMAI (FARMAI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,004349
Мін. за 24 год
$ 0,005535
Макс. за 24 год

$ 0,004349
$ 0,005535
--
--
-2,36%

+4,72%

+88,20%

+88,20%

Актуальна ціна FARMAI (FARMAI) становить $ 0,005347. За останні 24 години FARMAI торгувався між мінімумом у $ 0,004349 і максимумом у $ 0,005535, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум FARMAI становить --, тоді як його історичний мінімум — --.

Що стосується короткострокових результатів, то FARMAI змінився на -2,36% за останню годину, +4,72% за 24 години та на +88,20% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо FARMAI (FARMAI)

--
$ 649,80K
$ 630,95K
--
118 000 000
BSC

Поточна ринкова капіталізація FARMAI — --, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 649,80K. Циркуляційна пропозиція FARMAI — --, зі загальною пропозицією 118000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 630,95K.

Історія ціни FARMAI (FARMAI) у USD

Відстежуйте зміни ціни на FARMAI за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00024082+4,72%
30 днів$ +0,003729+230,46%
60 днів$ +0,002447+84,37%
90 днів$ -0,032353-85,82%
Зміна ціни FARMAI сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни FARMAI на $ +0,00024082 (+4,72%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни FARMAI за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0,003729 (+230,46%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни FARMAI за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник FARMAI змінився на $ +0,002447 (+84,37%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни FARMAI за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0,032353 (-85,82%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для FARMAI (FARMAI)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни FARMAI зараз.

Що таке FARMAI (FARMAI)

FarmAI поєднує автономні дрони, аналітику штучного інтелекту та блокчейн, щоб трансформувати сільське господарство. Більший урожай, менше відходів, повна прозорість — від насіння до прилавка. Майбутнє сільського господарства починається тут. FarmAI — це місце, де DeSci, ReFi та ШІ об'єднуються, щоб створити розумніше та екологічніше майбутнє.

Проєкт FARMAI доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями FARMAI. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу FARMAI, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про FARMAI у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі FARMAI безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни FARMAI (USD)

Скільки коштуватиме FARMAI (FARMAI) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів FARMAI (FARMAI) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо FARMAI.

Перегляньте прогноз ціни FARMAI вже зараз!

Токеноміка FARMAI (FARMAI)

Розуміння токеноміки FARMAI (FARMAI) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена FARMAI зараз!

Як купити FARMAI (FARMAI)

Шукаєте як купити FARMAI? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати FARMAI на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

FARMAI до місцевих валют

1 FARMAI (FARMAI) до VND
140,706305
1 FARMAI (FARMAI) до AUD
A$0,00818091
1 FARMAI (FARMAI) до GBP
0,00401025
1 FARMAI (FARMAI) до EUR
0,00459842
1 FARMAI (FARMAI) до USD
$0,005347
1 FARMAI (FARMAI) до MYR
RM0,02256434
1 FARMAI (FARMAI) до TRY
0,22484135
1 FARMAI (FARMAI) до JPY
¥0,812744
1 FARMAI (FARMAI) до ARS
ARS$7,93318349
1 FARMAI (FARMAI) до RUB
0,43535274
1 FARMAI (FARMAI) до INR
0,46941313
1 FARMAI (FARMAI) до IDR
Rp89,11663102
1 FARMAI (FARMAI) до PHP
0,31354808
1 FARMAI (FARMAI) до EGP
￡E.0,25441026
1 FARMAI (FARMAI) до BRL
R$0,02876686
1 FARMAI (FARMAI) до CAD
C$0,0074858
1 FARMAI (FARMAI) до BDT
0,6534034
1 FARMAI (FARMAI) до NGN
7,80581795
1 FARMAI (FARMAI) до COP
$20,88671875
1 FARMAI (FARMAI) до ZAR
R.0,09266351
1 FARMAI (FARMAI) до UAH
0,22345113
1 FARMAI (FARMAI) до TZS
T.Sh.13,30098332
1 FARMAI (FARMAI) до VES
Bs1,133564
1 FARMAI (FARMAI) до CLP
$5,058262
1 FARMAI (FARMAI) до PKR
Rs1,50956504
1 FARMAI (FARMAI) до KZT
2,87005572
1 FARMAI (FARMAI) до THB
฿0,17532813
1 FARMAI (FARMAI) до TWD
NT$0,16463413
1 FARMAI (FARMAI) до AED
د.إ0,01962349
1 FARMAI (FARMAI) до CHF
Fr0,00422413
1 FARMAI (FARMAI) до HKD
HK$0,04154619
1 FARMAI (FARMAI) до AMD
֏2,04004091
1 FARMAI (FARMAI) до MAD
.د.م0,04935281
1 FARMAI (FARMAI) до MXN
$0,0983848
1 FARMAI (FARMAI) до SAR
ريال0,02005125
1 FARMAI (FARMAI) до ETB
Br0,80745047
1 FARMAI (FARMAI) до KES
KSh0,68901442
1 FARMAI (FARMAI) до JOD
د.أ0,003791023
1 FARMAI (FARMAI) до PLN
0,01946308
1 FARMAI (FARMAI) до RON
лв0,02336639
1 FARMAI (FARMAI) до SEK
kr0,05020833
1 FARMAI (FARMAI) до BGN
лв0,00898296
1 FARMAI (FARMAI) до HUF
Ft1,79669894
1 FARMAI (FARMAI) до CZK
0,11196618
1 FARMAI (FARMAI) до KWD
د.ك0,001636182
1 FARMAI (FARMAI) до ILS
0,01759163
1 FARMAI (FARMAI) до BOB
Bs0,03684083
1 FARMAI (FARMAI) до AZN
0,0090899
1 FARMAI (FARMAI) до TJS
SM0,04935281
1 FARMAI (FARMAI) до GEL
0,01449037
1 FARMAI (FARMAI) до AOA
Kz4,89202377
1 FARMAI (FARMAI) до BHD
.د.ب0,002010472
1 FARMAI (FARMAI) до BMD
$0,005347
1 FARMAI (FARMAI) до DKK
kr0,03438121
1 FARMAI (FARMAI) до HNL
L0,14003793
1 FARMAI (FARMAI) до MUR
0,24339544
1 FARMAI (FARMAI) до NAD
$0,09261004
1 FARMAI (FARMAI) до NOK
kr0,05336306
1 FARMAI (FARMAI) до NZD
$0,00925031
1 FARMAI (FARMAI) до PAB
B/.0,005347
1 FARMAI (FARMAI) до PGK
K0,02251087
1 FARMAI (FARMAI) до QAR
ر.ق0,01940961
1 FARMAI (FARMAI) до RSD
дин.0,53961924
1 FARMAI (FARMAI) до UZS
soʻm64,42167193
1 FARMAI (FARMAI) до ALL
L0,4448704
1 FARMAI (FARMAI) до ANG
ƒ0,00957113
1 FARMAI (FARMAI) до AWG
ƒ0,0096246
1 FARMAI (FARMAI) до BBD
$0,010694
1 FARMAI (FARMAI) до BAM
KM0,00898296
1 FARMAI (FARMAI) до BIF
Fr15,725527
1 FARMAI (FARMAI) до BND
$0,00689763
1 FARMAI (FARMAI) до BSD
$0,005347
1 FARMAI (FARMAI) до JMD
$0,85578735
1 FARMAI (FARMAI) до KHR
21,47387282
1 FARMAI (FARMAI) до KMF
Fr2,267128
1 FARMAI (FARMAI) до LAK
116,23912811
1 FARMAI (FARMAI) до LKR
රු1,61832302
1 FARMAI (FARMAI) до MDL
L0,09047124
1 FARMAI (FARMAI) до MGA
Ar23,87050516
1 FARMAI (FARMAI) до MOP
P0,04266906
1 FARMAI (FARMAI) до MVR
0,0818091
1 FARMAI (FARMAI) до MWK
MK9,2508447
1 FARMAI (FARMAI) до MZN
MT0,34172677
1 FARMAI (FARMAI) до NPR
रु0,74948899
1 FARMAI (FARMAI) до PYG
37,653574
1 FARMAI (FARMAI) до RWF
Fr7,747803
1 FARMAI (FARMAI) до SBD
$0,04395234
1 FARMAI (FARMAI) до SCR
0,07384207
1 FARMAI (FARMAI) до SRD
$0,21222243
1 FARMAI (FARMAI) до SVC
$0,04662584
1 FARMAI (FARMAI) до SZL
L0,09255657
1 FARMAI (FARMAI) до TMT
m0,0187145
1 FARMAI (FARMAI) до TND
د.ت0,01566671
1 FARMAI (FARMAI) до TTD
$0,03614572
1 FARMAI (FARMAI) до UGX
Sh18,628948
1 FARMAI (FARMAI) до XAF
Fr3,015708
1 FARMAI (FARMAI) до XCD
$0,0144369
1 FARMAI (FARMAI) до XOF
Fr3,015708
1 FARMAI (FARMAI) до XPF
Fr0,545394
1 FARMAI (FARMAI) до BWP
P0,07148939
1 FARMAI (FARMAI) до BZD
$0,010694
1 FARMAI (FARMAI) до CVE
$0,5074303
1 FARMAI (FARMAI) до DJF
Fr0,946419
1 FARMAI (FARMAI) до DOP
$0,34049696
1 FARMAI (FARMAI) до DZD
د.ج0,6956447
1 FARMAI (FARMAI) до FJD
$0,01224463
1 FARMAI (FARMAI) до GNF
Fr46,09114
1 FARMAI (FARMAI) до GTQ
Q0,04085108
1 FARMAI (FARMAI) до GYD
$1,11554461
1 FARMAI (FARMAI) до ISK
kr0,652334

Ресурс FARMAI

Щоб дізнатися більше про FARMAI, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтFARMAI
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про FARMAI

Скільки сьогодні коштує FARMAI (FARMAI)?
Актуальна ціна FARMAI у USD становить 0,005347 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна FARMAI до USD?
Поточна ціна FARMAI до USD — $ 0,005347. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація FARMAI?
Ринкова капіталізація FARMAI — -- USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція FARMAI?
Циркуляційна пропозиція FARMAI — -- USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) FARMAI?
FARMAI досяг історичної максимальної ціни у -- USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) FARMAI?
Історична мінімальна ціна FARMAI становила -- USD.
Який обсяг торгівлі FARMAI?
Актуальний обсяг торгівлі FARMAI за 24 години — $ 649,80K USD.
Чи підніметься ціна FARMAI цього року?
FARMAI може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни FARMAI для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:45:31 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для FARMAI (FARMAI)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор FARMAI до USD

Сума

FARMAI
FARMAI
USD
USD

1 FARMAI = 0,005347 USD

Торгувати FARMAI

FARMAI/USDT
$0,005343
+4,72%

Приєднуйтесь до MEXC сьогодні

Комісія спотового мейкера — --, комісія спотового тейкера — --
Комісія ф'ючерсного мейкера — --, комісія ф'ючерсного тейкера — --