Токеноміка FANC (FANC) Дізнайтеся ключову інформацію про FANC (FANC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація FANC (FANC) fanC Token(FANC) is a reward-type blockchain project for creators and users who use the short-form content platform CELEBe. Creators and users can also experience a new environment to promote and trade NFT content as a service to share everyday moments and receive platform activity rewards. In addition, it provides access to exclusive NFT content created by influencers, Metaverse, and various blockchain-based services such as Watch to Earn, Staking (DeFi), and Governance. Офіційний вебсайт: https://fanc.io/ Whitepaper: https://fanc-1.gitbook.io/fanc-whitepaper Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0xbB126042235E6bD38B17744cb31a8bF4A206c045 Купити FANC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни FANC (FANC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена FANC (FANC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 6,13M $ 6,13M $ 6,13M Загальна пропозиція: $ 2,00B $ 2,00B $ 2,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,32B $ 1,32B $ 1,32B FDV (повністю розведена вартість): $ 9,30M $ 9,30M $ 9,30M Історичний максимум: $ 7,499 $ 7,499 $ 7,499 Історичний мінімум: $ 0,00315495771500025 $ 0,00315495771500025 $ 0,00315495771500025 Поточна ціна: $ 0,004652 $ 0,004652 $ 0,004652 Дізнайтеся більше про ціну FANC (FANC)

Токеноміка FANC (FANC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки FANC (FANC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів FANC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів FANC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку FANC, досліджуйте ціну токена FANC в реальному часі!

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