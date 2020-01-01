Токеноміка Fair and Free (FAIR3) Дізнайтеся ключову інформацію про Fair and Free (FAIR3), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

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Токеноміка та аналіз ціни Fair and Free (FAIR3) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Fair and Free (FAIR3), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: -- -- -- Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: -- -- -- FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 1,499 $ 1,499 $ 1,499 Історичний мінімум: -- -- -- Поточна ціна: $ 0,02745 $ 0,02745 $ 0,02745 Дізнайтеся більше про ціну Fair and Free (FAIR3)

Токеноміка Fair and Free (FAIR3): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Fair and Free (FAIR3) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів FAIR3, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів FAIR3, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку FAIR3, досліджуйте ціну токена FAIR3 в реальному часі!

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