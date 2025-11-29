$FACY — це токен платформи Facticity від AI Seer, що використовується для перевірки фактів та винагородження спільноти. Платформа має близько 3000 активних користувачів щотижня, включаючи дослідницькі та урядові організації. Її бот @ArAIstotle зосереджується на перевірці фактів у просторі Web3. Починаючи з 9 вересня, 16,7% токенів будуть розблоковані та розподілені на основі балів, які можна заробити, утримуючи $FACY, взаємодіючи з ботом або надаючи правильну інформацію.